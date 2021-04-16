中央、地方攜手抗旱 盧市長盤點三水源供民生用水

久旱不雨，旱災可能還會持續！台中市長盧秀燕今日表示，中央地方攜手抗旱，台中市已積極協助台灣自來水公司發掘水源，包括盤點建築工地地下水、啟用原先封閉不用水井，及繼續新鑿水井，三管道水源經淨化後，即可提供民生使用，盼民眾節約用水，共度旱災難關。





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盧市長今日出席自來水延管路面復平計畫—大安區福興里開工祈福典禮，針對旱災持續，如何盤整水源做以上報告。大安福興里位居偏遠地區，多年來一直使用地下水，經地方民代顏莉敏、里長林正岳等人爭取，包括中庄里、福興里、龜殼里等大區域自來水延管工程已完成，統計大安區自來水普及率已由2014年的45%提升至2020年底約75%，大幅提升30%。





由於延管工程完成後，接著必須辦理延管後路修復平，統計2020年已陸續辦理大安區中庄里與龜殼里路修復平工程共計約13公里路修，今持續進行大安區福興里路修復平，工程預計動支1200萬元，預計五月底六月初即可完工，今天舉辦開工祈福典禮，祈求工程順利。





典禮中，盧市長針對抗旱提及，由市府與中央合作規劃於中央公園開鑿12口民生用水井，目前已完成第一口觀測井，經檢測水質良好，可提供自來水公司淨化轉換成民生自來水，中央地方攜手合作，度過旱災難關。





至於中央公園鑿井進度，建設局長陳大田表示，第一口觀測井已經完成，市府會持續開鑿其餘11口井，根據水利署目前進度，預計在4月底前可全數鑿井完成，後續配合進一步檢測數據，預計5月可全數加入供水行列。





有關外界關心中央公園開採水井會不會造成地層下陷？陳局長強調，經過水利署評估，中央公園開採水井不會產生地層下陷問題，請大家放心。



