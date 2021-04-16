美13歲男孩疑帶槍被警擊斃！最新畫面曝 手上沒武器
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-16 14:30:11
美國的種族歧視議題存在已久，對於特定族群根深蒂固的偏見，也導致不少悲劇發生。美國芝加哥警方上月底因懷疑13歲的墨西哥裔少年托萊多(Adam Toledo)持有槍械，竟就開槍將對方打死；但根據現場最新曝光畫面顯示，托萊多當時並沒有拿武器，而且在警方喝住他時就已舉手投降。托萊多之死在當地引爆爭議，並有不少民眾上街控訴警方執法不當。
綜合美國媒體報導，事情發生在3月29日，警方於凌晨在墨西哥裔聚居的「小村」(Little Village)一帶，一路追捕托萊多至小巷弄，高喊要對方放下持有物、舉起雙手，但當托萊多轉身舉手的一刻，就遭員警開槍射殺。
從15日最新曝光的現場影片可以看到，警員開槍後，隨即大喊「已發射子彈、已發射子彈，立刻派救護車來」，還跑到倒地的托萊多身邊，問他要不要緊、被槍擊中何處。
之前芝加哥警局曾聲稱，托萊多當時手中持槍，但這段最新曝光的影像中，卻沒有看到托萊多手中有武器；警方隨後解釋，當天稍早因獲報當地有多聲槍響傳出，才會增派警力前往，並抓住21歲男子羅曼(Ruben Roman)，未想卻導致托萊多命喪當場。
關於當晚真相，以及托萊多到底有無持武器，雙方各執一詞，但民主黨籍的芝加哥市長萊特富特(Lori Lightfoot)已對此事表達遺憾，並聲稱身為一個母親，實在難以直視年僅13歲的托萊多被槍殺的影片，並強調獨立調查已經展開，在有明確結果之前不方便下定論。