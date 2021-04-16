台灣第一人！登山家呂忠翰順利攻頂世界第十高峰

台灣登山家「阿果」呂忠翰今天順利以無氧方式，攀登世界第10高峰—安納普納峰(Annapurna)，成為台灣第一人，而他也在當地時間半夜約23:00出發，在當地時間13:53(台灣時間16:53)順利攻頂成功，





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2019年，呂忠翰和伙伴張元植成為台灣史上第一隊嘗試無氧攀登世界第2高峰——K2峰(喬戈里峰)的隊伍，但由於接近峰頂時雪況不佳，最後在海拔約8200公尺處決定撤退。





在休息了一年多之後，呂忠翰決定在近期再度啟程，「因為現在剛好是(安納普納峰)攀登季，再加上我們有研究當地的疫情以及相關的防疫規定，覺得時間和準備上都可以，所以決定出發。」





安納普納峰是世界第10高峰，截至2013年為止，191人登頂，死亡數61人，比例之高，令人害怕，並且大多數主因為無氧，還有就是阿爾卑斯式攀登，也就是以傳統方式攻頂，不但是最危險，地形也最險峻。





呂忠翰與其他在Annapurna海拔6900公尺第四營的攀登者，於當地時間4月15日 23:00 (台灣時間今晨02:00) 左右，開始了第二波的登頂嘗試。





在這之前，他與其他第四營登山者，遇到颱風、下雪、甚至還有打雷、閃電等多變氣候，不過呂忠翰還是挺了下來，兩度攻頂，終於成功。





呂忠翰今年的計畫是先在3月20日到4月21日的這段期間無氧攀登安納普爾納峰，之後立刻馬不停蹄地、在4天內趕往道拉吉里峰(Dhaulagiri)，世界第7高峰)基地營，接著從4月25日到5月21展開攀登第2座8000公尺高山的計畫。





世界上一共有14座海拔超過8000公尺的山峰，呂忠翰已經以無氧攀登的方式完成了其中的6座，分別是：加舒布鲁二峰G2(Gasherbrum II , 8035m)、布羅德峰(Broad Peak , 8051m) 、馬納斯魯峰(Manaslu , 8163m)、南迦帕巴峰(Nāngā Parbat，8125m)、馬卡魯峰(Makalu，8485m)，還有這次的安納普納峰(Annapurna ,8091m)。





橘子關懷基金會簡介：





敢冒險的年輕人是台灣進步的力量！橘子關懷基金會期許成為年輕人勇於冒險推手，打開冒險的各種想像、提供冒險支持和機會，並讓年輕人具備挑戰自己的能力。冒險行動可以失敗，但不能不嘗試，將想像力化為行動力，為社會注入正向積極的力量。





2008年成立以來，橘子關懷基金會持續以大夢計劃與夏日學園Summer School，推動冒險教育，聚集青年夢想家們一起完成許多驚人計劃。突破舒適圈，迎向未知的挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。





橘子14頂峰挑戰支援計劃：





台灣登山家呂忠翰(阿果)2013年首次攀登八千公尺高峰，世界第13高峰 - 迦舒布魯II (Gasherbrum 2, 8035m)，是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。





冒險的腳步沒有停止。阿果繼續挑戰14座八千頂峰，已完成五座登頂，創下台灣登山史紀錄。2019年K2雖未成功登頂，仍不放棄，要親身邁向世界級冒險，更要將所見所學與冒險精神帶回台灣。





橘子關懷基金會倡議冒險價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，預計以三年時間贊助阿果八千頂峰攀登計畫，進行世界第三極 –極高挑戰，完成九座八千頂 峰攀登計畫 。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！



