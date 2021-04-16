青春不留憾 所長廖俊賔對明德中學慈心社愛的叮嚀
記者鄧力軍/台中報導
2021-04-16 16:20:05
臺中市政府警察局第三分局正義派出所與轄內社區互動密切，亦關心校園安全，對於青少年身心發展更是極為重視，所長廖俊賔日前獲知臺中市明德中學「慈心社」定期至南門里社區活動中心，陪伴社區長輩樂齡學習，特爭取到短短1小時，與這群青少年近距離接觸，透過自身經驗分享，強化同學們犯罪預防的意識。
正義派出所所長廖俊賔過去曾服務於少年隊，除對轄內校園安全極為重視，對於青少年犯罪預防宣導更是極有熱忱，日前透過南門里里長邱鴻章，得知明德中學「慈心社」的同學定期至社區活動中心關懷長輩，在邱里長斡旋下，日前下午與這群富有愛心的青少年面對面接觸。廖所長分享過去任職少年隊曾經歷的真實案例，迅速和同學們拉近距離，聽聞現實生活中曾發生過的校園暴力、毒品及詐欺案件，以及這些事件對於青少年本人及家人產生的種種影響，都讓同學們深感震撼。
正義派出所廖俊賔所長特別感謝南門里邱里長及明德中學提供這次難得的機會，同時也感謝同學們的熱情參與。他表示，這個世代的孩子接受資訊的管道多元，特別提醒同學們，別因一時的好奇及貪念而誤觸法網，更重要的是，同學們若遭遇校園霸凌，千萬別獨自默默承受，一定懂得要對外求援，不要讓自己和家人留下遺憾。