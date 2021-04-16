全明星電競女神登場　陳漢典領軍挑戰傳說城市賽

全台下載破千萬，擁有高達三成女性玩家的《Garena 傳說對決》日前宣布攜手TOYOTA及三立電視台，跨界打造台灣史上第一個結合綜藝的網路實境電競節目《全明星電競女神》，力挺電競女力。節目以實境秀方式錄製，由隊長陳漢典領軍，帶領六位全能女神們：陳妤、解婕翎、舒子晨、蘿莉塔、凱莉與洗菜組成電競史上「最高顏值」的全明星女神級戰隊「電競女神」展開特訓，並公開挑戰於5月22日舉辦的「2021 S9 傳說城市賽」台北場賽事，與上千名傳說好手同場競技！





我是廣告 請繼續往下閱讀

除了逗趣的互動與彼此的默契培養外，六位女藝人也在《全明星電競女神》節目中表現出對電競與遊戲的執著與認真，藉由不斷的練習，精進實力與戰術應對。同時。節目也特別邀請傳說對決世界冠軍選手﹘羽中擔任教練，針對女神們的訓練進行專業指導，將隊伍的戰力提升到最高。隊長陳漢典於記者會上表示「電競也是一種運動比賽，現在冠上『電競女神』的封號，加上我們將從６名女神中選出5位先發，他們一定會備感壓力。我用過去參加全明星運動會的經驗鼓勵大家，並且強調參賽最重要的就是要有不怕輸的勇氣，輸了也要再站起來。」





▲陳漢典首次擔任隊長獨挑大樑領軍陳妤、解婕翎、舒子晨、蘿莉塔、凱莉挑戰傳說台北城市賽。（圖／資料照片）

▲「電競女神」誓言挑戰『2021 S9 傳說城市賽』冠軍寶座。（圖／資料照片）

▲和泰汽車TOYOTA車輛營業本部劉傳宏本部長(中)與Garena 總經理 陳逸軒(右五)出席預祝『電競女神』戰隊旗開得勝。（圖／資料照片）