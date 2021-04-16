經濟部：即日起桃園全日減壓供水
記者張志康/綜合報導
2021-04-16 15:36:19｜2021-04-16 15:58:38
經濟部長王美花今（16）日主持旱災中央災害應變中心第11次工作會報，會中決議自即日起，桃園地區由夜間減壓供水，擴大為全日減壓供水，此外，新竹、台南以及高雄地區工業節水率也向上調升。
王美花表示，依中央氣象局最新降雨預報，4月降雨偏少機率大，梅雨不確定性仍高，因應水情變化，桃園地區即日起全日減壓供水，4月23日起新竹將進一步提升工業節水力道至13%，高雄及臺南地區提升工業節水力道至11%，非工業、游泳池及三溫暖等提升至20%，水情燈號維持不變，並積極推動緊急抗旱水源2.0各項工作增加每日32萬噸水源並強化調度能量投入救旱。
王美花指出，依據目前氣象專家分組對未來降雨趨勢的分析，春天迄今沒有明顯降雨，未來一季降雨可能偏少，面對極端情境，需要更審慎因應採取更積極的節水作為。因此，會中決議，桃園地區即日起自來水減壓時段由原本夜間10時至隔日6時擴大為全日實施。
在新竹地區，自4月23日起，每月1,000度以上工業用水戶由節水11%提升至13%；高雄、臺南地區每月1,000度以上工業用水戶由節水7%提升至11%，非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者節水率由減量供水10%提升至20%，並由台水公司逐週抄表查核。
王美花強調，因應未來降雨持續不如預期之準備，緊急抗旱水源應變計畫2.0已於4月15日奉行政院核定，預計6月底前可增加每日32萬噸水源，將積極趕辦如質如期完成投入救旱，並由水利署及台水公司持續評估新增或擴增水源之可行性，強化水情燈號黃燈以下地區供水及應變需求。