台灣行動支付真的夯？網一面倒揭3隱藏優勢：不拿現金了
編輯中心/綜合報導
2021-04-16 16:04:38
行動支付近幾年在台灣陸續起步，許多店家也開始跟進使用，不僅可以省去找零的時間，發票也能存在裡頭自動對獎相當方便，不過，仍然有人購買物品仍然是以現金交易為主。近日，就有網友討論「台灣行動支付真的夯？」沒想到網友們卻一面倒的揭露出3個隱藏優勢，直言「都不拿現金了」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「有在用行動支付嗎」的文章表示，「以前只有用台灣pay，而最近發現很多店都有自己的支付，比如全家就有自己的支付，可以綁載具跟會員；全聯有pxpay；寶雅有poya pay，聽說家樂福好像也有自己的pay，這也讓原PO直言「不過每個店都用一個pay其實滿麻煩的」。
也因此讓原PO後來去辦了LINE pay，讓他讚嘆道「也太方便了吧，加油可以刷，超商跟很多連鎖店也可以用，前幾天去我家附近的非連鎖店也能用LINE pay，然後只要綁信用卡就可以辦了，感覺現在出門只要有手機基本上不用帶錢，不過這是台北的部分，不知道其他縣市是怎樣，你們有在用行動支付嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們更是紛紛一面倒的揭露了使用行動支付的三個隱藏優勢，分別為「記帳」、「回饋」和「不用帶錢」，「常用啊，所以身上常沒帶現金，哪個有回饋就用哪個」、「只要能用行動支付就絕不會拿現金」、「比較常用LINE pay」、「以實體通路來說，LINE pay才真的屌打其他的吧」、「吃飯還是會帶現金，能用支付就用，回饋不拿白不拿」、「通路最多還是LINE pay&街口」、「我也只用LINE pay，超商、速食店一網打盡」。（編輯：王柏文）