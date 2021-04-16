今日最聚焦／交通部長接棒　誰能治台鐵百年病灶？

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單厚之表示，交通部是重要部會，行政範圍包山包海，因此對於「交通部長的份量」要求相當高，像是林佳龍是台中市長卸任後來接，馬政府時代是重量級學者葉匡時，他本身與馬政府又有深厚關係，所以這樣的部會首長，本身就很難找。
單厚之分析，這一次林佳龍的卸任，牽動到民進黨的布局，回頭思考林佳龍下台的過程，第一時間其實林佳龍就知道這個狀況自己必須要走，問題是為了考量整體高層的布局，一開始只有講負責任，並沒有鬆口要離職，但是後來行政院也出來公告，已經收到林佳龍的辭呈，所以林佳龍也只好在臉書上公布。
單厚之認為，雖然林佳龍這件事是已經決定的，但還是有人忍不住要幫他發布這件事情，便可以看見民進黨內部派系的鬥爭的端倪，對民進黨後續的布局，少林佳龍這枚棋，會差非常非常多。
下屆交通部長 首重處理台鐵能力
針對下屆部長人選，需有要怎樣的特質？單厚之表示，交通部掌管的範圍很廣，以往我們在看交通部長這個指標，可以看到非常多的面向，但現下的繼任人選，最主要必須擁有對於台鐵危機處理的能力。
單厚之說，目前台鐵有4093億的負債，以及票價等各方面的問題，再加上民進黨政府談到的「企業文化」，想要改變，都無法在一朝一夕就能看見成果。
事實上，台鐵首要問題就是債務，如果沒有辦法讓台鐵獨立的話，就不可能公司化，或是民進黨講的企業化，可是光是要把負債、人事成本打消，就是數千億的事情，對政府而言，到底有沒有這個決心拿出這麼多錢來做這件事？
因為同樣的資源，在政治上面、在爭取選票上面，可以做非常非常多的計畫，究竟要不要拿這個錢出來，很難去下決心。
單厚之提到，事情發生到現在，不管是蔡總統、蘇貞昌只敢講企業化，從來都沒說過公司化三個字，所以新任部長他能不能去說服層峰拿出決心，解決台鐵的根本問題，令人懷疑。
單厚之直言，假如新任部長沒有辦法去執行台鐵改革，台鐵永遠只能做一些表面功夫或微枝末節，或許就是花幾億把軌道的監視系統做完，未來你很難去宣揚一個很好的成果。
新任交通部長人選 王國材、林右昌大熱門
現在有兩位人選被各界視為最有機會接任交通部長，一位是交通部政務次長王國材，另一位則是基隆市長林右昌。
王國材被譽為交通部的最佳救火隊，也曾擔任代理部長，但是單厚之表示，王國材的交通專業沒有問題，但以政治份量來看，他跟林佳龍一比就差了一大截。
單厚之說，林右昌也同樣有政治份量不足的問題，一個從直轄市長來接任，一個是人口較少的基隆市，兩個格局其實就是天差地別，林右昌還有基隆的鐵路跟基隆捷運的問題要面對，上任後林右昌能不能去處理好基隆的在地交通，也值得懷疑。
另外，單厚之指出，現在可以預見8月公投後，可能還有另外一波內閣改組，現階段上任的交通部長，不管是誰，3個月後可能又還會有一次異動。
單厚之也預言，雖然民眾目前的最期待是台鐵的改革，但是現階段的新任部長，會淪為一個過渡性質的犧牲品，接任後他也不會過度強調改革這件事情，因為面臨二次改組的情況下，看不見任何的改革成效。