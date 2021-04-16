NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

何孟遠退賽《全明星》　認「單方面分手」劈腿采子

記者羅凌筠/綜合報導

2021-04-16 16:25:45｜2021-04-16 16:28:08

▲何孟遠退出《全明星運動會》，片面分手荳荳瞞采子。（圖／翻攝何孟遠臉書）
▲何孟遠退出《全明星運動會》，片面分手荳荳瞞采子。（圖／翻攝何孟遠臉書）
《全明星運動會》何孟遠被爆劈腿女友荳荳閨密采子，采子遭緋聞男友兼老闆邱鋒澤解約懲處，落淚宣布退出《全明星運動會》，何孟遠今（16）日跟進，也退出《全明星運動會》，聲明中坦言他在2月片面分手荳荳，後來自稱單身，和采子「互相有好感，像情侶之間的互動聊天」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲何孟遠疑背女友荳荳（右圖右）劈腿采子（右圖左）。（圖／翻攝何孟遠、采子IG）
▲何孟遠背女友荳荳（右圖右）劈腿采子（右圖左）。（圖／翻攝何孟遠、采子IG）
何孟遠2月和荳荳提出分手、分居，因為已有3年感情，「我沒辦法，我向她承認對她沒有喜歡，對我來說就像家人般的親近，我不知道怎麼開口，怕她傷心難過，吵過很多次架，提了分手，後來沒有解決，我選擇逃避，搬出來，沒有說明白，以為時間可以慢慢淡化這一切，對不起。是我沒做好，後來跟采子認識，對不起我沒有告訴她真正的情況，我說我是分手單身，相處後互相有好感，像情侶之間的互動聊天。我讓大家都受傷害了。」

何孟遠說：「我很難過很痛苦，有時不曉得怎麼控制自己的心，我不是機器，我有情感，我渴望愛人與被愛，但我錯在沒有處理好彼此的狀態，跟釐清自己內心的想法，而去做這些事，對不起。對不起荳荳，對不起、對不起、對不起，是我沒資格擁有妳，很難過收場不完美，謝謝妳在我生命中帶給我的一切。」他也向《全明星運動會》領隊江宏傑、紅隊、藍隊、綠隊成員道歉，「對不起這個世界。我不是一個好人，我錯了，讓你們失望了，對不起。」

▲何孟遠和采子「互相有好感，像情侶之間的互動聊天」。（圖／翻攝何孟遠臉書）
▲何孟遠和采子「互相有好感，像情侶之間的互動聊天」。（圖／翻攝何孟遠臉書）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答
林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
9.09%90.91%
2021-04-15-2021-04-21

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.65%84.35%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀