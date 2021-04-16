何孟遠退賽《全明星》 認「單方面分手」劈腿采子
記者羅凌筠/綜合報導
2021-04-16 16:25:45｜2021-04-16 16:28:08
《全明星運動會》何孟遠被爆劈腿女友荳荳閨密采子，采子遭緋聞男友兼老闆邱鋒澤解約懲處，落淚宣布退出《全明星運動會》，何孟遠今（16）日跟進，也退出《全明星運動會》，聲明中坦言他在2月片面分手荳荳，後來自稱單身，和采子「互相有好感，像情侶之間的互動聊天」。
何孟遠2月和荳荳提出分手、分居，因為已有3年感情，「我沒辦法，我向她承認對她沒有喜歡，對我來說就像家人般的親近，我不知道怎麼開口，怕她傷心難過，吵過很多次架，提了分手，後來沒有解決，我選擇逃避，搬出來，沒有說明白，以為時間可以慢慢淡化這一切，對不起。是我沒做好，後來跟采子認識，對不起我沒有告訴她真正的情況，我說我是分手單身，相處後互相有好感，像情侶之間的互動聊天。我讓大家都受傷害了。」
何孟遠說：「我很難過很痛苦，有時不曉得怎麼控制自己的心，我不是機器，我有情感，我渴望愛人與被愛，但我錯在沒有處理好彼此的狀態，跟釐清自己內心的想法，而去做這些事，對不起。對不起荳荳，對不起、對不起、對不起，是我沒資格擁有妳，很難過收場不完美，謝謝妳在我生命中帶給我的一切。」他也向《全明星運動會》領隊江宏傑、紅隊、藍隊、綠隊成員道歉，「對不起這個世界。我不是一個好人，我錯了，讓你們失望了，對不起。」