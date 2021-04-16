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巷仔內／沒見到陶德不開心　江啟臣把國民黨格局做小了？

記者丁上程／特稿

2021-04-16 16:43:32｜2021-04-16 16:50:41

身兼國民黨主席的立委江啟臣，抱怨執政黨未安排陶德使團與在野黨見面的舉動，無意間透露了國民黨在對美關係中的困境。
▲身兼國民黨主席的立委江啟臣，抱怨執政黨未安排陶德使團與在野黨見面的舉動，無意間透露了國民黨在對美關係中的困境。（圖／NOWnews資料照片）

美國總統拜登的好友、前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd），與前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦柏格（James Steinberg）等人於前天抵台後，緊鑼密鼓與台灣各界會面，今（16）日中午隨即搭乘專機離台，結束44小時的訪問行程。不過這短短不到兩天的旋風式訪問行程，似乎讓國民黨對美關係的困境更捉襟見肘。

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對於陶德率團訪台，身兼國民黨主席的立委江啟臣對外大聲疾呼，表示自從民進黨執政後，美國方面有使團來台時，在野黨都未被列在會面名單內。江啟臣直言，部分使團要求見在野黨，都被外交部用理由給搪塞掉，質疑外交部與民進黨太小鼻子小眼睛。

不過15日下午，陶德訪團與朝野立委們會談，包含國民黨立委林為洲、蔣萬安及陳以信等人，事前都曾受邀。換言之，不是沒有邀請國民黨。退而求其次來說，同樣身為在野黨的民眾黨，AIT（美國在台協會）也僅邀請立委高虹安、而非黨主席柯文哲；而身兼民進黨主席的總統蔡英文，則是以總統而非黨主席的身份與陶德使團見面，可見此次使團來台，美方並未獨厚任何政黨。

雖然被自家立委打臉很丟臉，但江啟臣該注意的是更深一層的問題。首先，黨內立委絕非當天才知道自己受到陶德使團邀請，江啟臣批判執政黨的說法一出，恐怕已經先揭露黨內資訊不流通，更何況江啟臣具立委身份，被同樣是自家立委打臉，恐怕更顯得事態嚴重。

此外，國民黨年初才宣布籌組黨的駐美代表處，打算重啟建置對美交流管道。也因此，無論是陶德使團來台一事，或是以黨為名爭取會面的機會，都應是國民黨內自行想辦法運作。

在台美關係之中，美方自然是較為強勢的一方，陶德一行人來台，這幾天的行程內容、要見什麼人，都是由AIT所主導，恐怕也不是執政黨單方面想怎麼安排就怎麼安排。

身為在野黨，能否在外國使團來台參訪之餘，爭取到私下會面的機會，本來就是憑藉著各自手腕進行私下運作。身為最大在野黨黨主席的江啟臣，卻還得透過媒體鏡頭，批評執政當局未安排與在野黨會面，此舉不僅失了格調，恐怕也意外揭露了國民黨的對美關係困境。

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