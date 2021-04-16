談性不再尷尬　國民老婆鄭家純「純色」獨家插旗蝦皮購物

國民老婆鄭家純以創業家的新身分，跨足成人用品市場創辦品牌「純色」，去年獨創的「純愛杯」在群募網站單月募資即突破三千萬。蝦皮購物更觀察到成人用品市場逐年穩定成長，每年的消費需求平均成長超過3成 ，此現象也同步反映在成人用品的討論聲量上，蝦皮購物站上「情趣用品」的關鍵字搜尋人次，2020年即較前一年飛躍性的成長了近4倍！把握市場商機，蝦皮購物於15日宣布獨家聯手鄭家純，「純色」商城於蝦皮購物正式開幕！





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▲男性向商品是女性近6倍，飛機杯更是月月名列前茅。（圖／資料照片）

× ▲男性向商品是女性近6倍，飛機杯更是月月名列前茅。（圖／資料照片）

歡慶純色商城獨家開幕！蝦皮購物男人館首度換上「純色」新裝 獨家組合下殺8折收買男兒心





蝦皮購物深究消費者組成，發現成人用品的銷售表現和購買比例，男性向商品是女性近6倍，關鍵字如「飛機杯」更是月月名列前茅。此次蝦皮購物獨家與「純色」合作開立商城，不僅開賣品牌創辦人鄭家純自行監製開模的純愛杯，更首次曝光純色新品，為用戶帶來全方面的新鮮體驗。鄭家純表示：「純色創辦的初衷是希望帶給民眾更多元、高品質的情趣用品，此次唯一插旗蝦皮購物，更是希望藉由蝦皮購物平台的力量扭轉消費者對成人用品的想像。」





歡慶開幕，蝦皮購物男人館首次換上粉嫩新裝，要讓國民老婆鄭家純陪用戶單純簡單愛，蝦皮購物獨家組合「純愛杯雙款組合、純愛液絲滑型潤滑液」不僅祭出下殺8折、1980元的免運優惠價，此套組更包含無對外販售的限量3500份鄭家純簽名寫真海報！





▲「純粹・舒服」絲滑型潤滑液，由女神親自拍攝形象大片。（圖／資料照片）

× ▲「純粹・舒服」絲滑型潤滑液，由女神親自拍攝形象大片。（圖／資料照片）

讓愛更升級！蝦皮購物搶先上架純愛液系列首波產品





為了讓更多消費者，不分性別性向，都能擁有滋潤身心靈的愉悅體驗，蝦皮購物純色商城搶先上架「純愛液系列」，首波主打「純粹・舒服」絲滑型潤滑液，更是由女神親自拍攝形象大片。不僅提供柔順不起泡的暢快感受，更高規格添加保養精華液等級的多醣體成分，可被人體吸收。「純愛液系列」未來更會陸續推出共五款功能各異、不同體驗的潤滑產品。





另一波話題新品則是純愛杯升級版，自創的二次元IP小純與ZUMI所擔綱的純愛杯名器系列，全新頂級柔軟材質，完全模擬真實體感，帶領體驗宇宙大爆炸的那一刻，單個下殺1080元。除了男性健慰用品、潤滑液，純色更推出情趣造型手銬和超過17款情趣睡內衣，讓女性消費者穿出自信與火辣，更是想增加閨房情趣的情侶們絕對不能錯過的熱門商品！



