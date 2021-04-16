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為何三角戀「最慘的都是小三」？眾反揭致命關鍵：渣到底

編輯中心/綜合報導

2021-04-16 16:58:35

▲采子被爆介入荳荳和何孟遠間的感情，瞬間成為眾矢之的，對此，就有網友好奇，為什麼發生三角戀，最慘的都是「小三」，貼文一出，掀起熱議。（左圖，翻攝采子IG／右圖，翻攝自何孟遠臉書）
▲采子被爆介入荳荳和何孟遠間的感情，瞬間成為眾矢之的，對此，就有網友好奇，為什麼發生三角戀，最慘的都是「小三」，貼文一出，掀起熱議。（左圖，翻攝采子IG／右圖，翻攝自何孟遠臉書）

歌手采子（謝采玟）近日被爆介入閨蜜荳荳（何紫妍）和何孟遠間的感情，瞬間成為眾矢之的，對此，就有網友好奇，為什麼發生三角戀，最慘的都是「小三」，貼文一出，眾人反揭致命關鍵。

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該名網友在PTT以「為啥發生三角戀最後最慘的都是小三？」為題發文，表示看到采子被爆介入荳荳的新聞以後，不僅工作丟了，老闆也切割她，以前所累積的一切成就都化為烏有。

原PO接著提到，「不過我是覺得法律上沒問題，頂多道德上有瑕疵，為啥會被修理得那麼慘，畢竟這種事情一個巴掌拍不響，為啥男的都沒事，難不成是父權遺毒」？

▲荳荳痛揭何孟遠劈腿采子。（圖／翻攝荳荳IG）
▲荳荳痛揭何孟遠劈腿采子。（圖／翻攝荳荳IG）
貼文一出，掀起熱議，有些網友認為，「活該啊，勾搭想外遇的有婦之夫，沒甚麼好同情的」、「不知道那些外遇的人到底在想什麼？」、「因為小三破壞別人婚姻啊」、「外遇的人跟小三同罪」。

但也有網友認為其實「男方」問題也很大，並揭開「致命關鍵」，「外遇男會說都是小三勾引他很無奈把錯全推到小三身上」、「是外遇的人破壞婚姻好嗎，什麼都推給小三」、「這種事最大問題都馬是中間那個想兩邊都要的，但往往都不會檢討他，因為『正宮』會原諒」、「真的，男的問題比較大吧」、「不管采子知不知情，男方謊稱分手要求交往，事後躲起來讓女友噴小三，根本渣到底了」。

另外，也有網友表示，「我是覺得外遇問題，通常是出軌那方問題比較大，小三又沒有和任何人許下承諾，他犯的錯不過是社會道德罷了，但他為啥要對社會道德負責啊？反倒是出軌的人，百分之百和正宮有了承諾，必須對他負責，而這就更不用提是誰先勾引誰了，淺見」。（編輯：郭佩蓉）

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