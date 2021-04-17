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今日來講股／台積電利多卻不漲？對績優生有失望性賣壓

記者許家禎／台北報導

2021-04-17 20:00:00

台積電
▲分析師對台積電法說會後，利多不漲做出解釋，以績優生「該考100分，卻考98分」來形容失望性賣壓。（圖／NOWnews資料照片）
台北股市風向球、權值股台積電15日法說會，成績不錯但外界對毛利率有所隱憂，因此台積電ADR走跌，週五16日股價也弱勢，終場跌9元，跌幅1.4%，收在610元。不過若扣掉台積電，台股盤勢強勢、開低走高，終場漲82點，漲0.4%，收在17158點，成交金額4244億元。分析師也對台積電利多不漲做出解釋，以績優生「該考100分，卻考98分」來形容失望性賣壓。

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針對本周台股盤勢，啟發投顧分析師莊佳螢指出，上週三（14日）是因為遇上週選擇權結算，而之前觀察台股日線已經一連出現三天黑K棒，週三是個轉折點，上沖下洗高低差就有300多點。

而看看這波行情，一路漲都沒有什麼回頭，但莊佳螢說要注意的是四、五月份為融券軋空回補旺季，她認為市場有新主力刻意營造誘空氣氛，因此造成週三許多散戶嚇破膽賣掉，留了很長下影線，再爆大量有人進場做低接，也因此週四、週五連續又2天拉出紅K棒，顯示週三誘空換手成功。

莊佳螢進一步表示，外資之前由賣轉買超，並在週三換手之後，預期指數要再下去的機會不大，估計短期會維持在萬七附近震盪盤整的機率較高。再加上台積電法說會未出現太大亮點，都在法人預期範圍內，就好像是績優生「本來就要考100分，但今天考了98分」市場難免有失望性的賣壓湧現。

再加上台積電資本支出提高，大家對未來前景的期待，其實已經在法說會前就已經提前作反映了，因此台積電週五（16日）表現相對弱勢、ADR也走跌。莊佳螢認為，台積電本益比超過30倍，估計股價往下修正的可能性稍微高一點，對台積未來股價持中性保守看待。

莊佳螢指出，台積電雖然是間很好的公司，資本支出也持續增加，但有內憂外患，像是美國、歐盟扶植半導體產業，台積電雖是龍頭仍屹立不搖，但不免有些潛在競爭者，包含英特爾也宣示要跳出來做晶圓代工，一但美國、歐盟大廠相繼投入晶片市場，競爭者變多、市場也就自然變小。

至於內憂部分，近期有缺水，日前又有跳電事件，都讓大家心存疑慮，就是因為大家對台積電期望太高，所以只要一個不小心未符合大家期待，股價就會有過度反應的現象。而台積電目前股價600多元，相對而言有點偏高，她認為合理本益比應在20幾倍附近，建議投資人現階段不用貿然追價，等回到月線附近，就可再進場留意。

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