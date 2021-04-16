江啟臣親送新書 趙少康曬合照肯定江啟臣對國民黨重設計
記者余祥／台北報導
2021-04-16 17:25:09｜2021-04-16 17:25:19
國民黨主席江啟臣日前出版新書破浪啟程，談自己的從政經歷以及承擔，江啟臣今（16）日也親自將新書送給中廣董事長趙少康。趙少康在臉書曬合照並寫下，「我們有時候會大聲說話，但不代表我們彼此不敬重。」他特別喜歡江啟臣對於「國民黨重設計」段落的論述，台灣社會從2018年的討厭民進黨，短短一年多，變成「不信任國民黨」，讓許多黨內夥伴有「國民黨再不改革，個人的力量也難逃海嘯」的無力感，透過文字，他看見江啟臣以「檢討」出發，試圖為國民黨求新求變。
國民黨主席預計7月改選，江啟臣已表態爭取連任，趙少康也有意參選，但受限於一年條款限制，恐無法取得參選門票。
江啟臣今日到中廣錄節目，也親自送新書給趙少康。趙少康說，他利用下節目時間立刻拜讀新書，1996年台海危機時，江啟臣在金門保家衛國，今年並在立法院強力捍衛食安，對中華民國的發展具有許多貢獻。
趙少康說，在書中，他特別喜歡江啟臣對於「國民黨重設計」段落的論述，台灣社會從2018年的討厭民進黨，短短一年多，變成「不信任國民黨」，讓許多黨內夥伴有「國民黨再不改革，個人的力量也難逃海嘯」的無力感，透過文字，他看見江啟臣以「檢討」出發，試圖為國民黨求新求變。
趙少康表示，國民黨過去就是忽略了與社會溝通、與世代溝通，甚至「不敢溝通」，最終導致在各項議題上被民進黨操作、升高二元對立，最終不只讓國民黨敗選，更讓台灣社會的隔閡與仇恨變得更深。因此，現在應該輪到國民黨站出來，「用心聆聽、大聲說話」，不能再被動挨打，而是主動溝通，不僅是為了找回國民黨昔日的光榮感，更為了找回台灣社會的團結與信心。