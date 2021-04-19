今日來講股／萬七居高思危轉向非電子 留意傳產、生技股
記者許家禎／台北報導
2021-04-19 08:30:00
權值股台積電法說會後股價不給面子，但台積電資本支出上調對未來前景有信心，投資人到底要不要再追？尤其台股指數來到17100點以上、持續高檔，展望新一週台股盤勢又該怎麼操作？分析師認為，台積電有些「內憂外患」，建議投資人不用貿然追價。至於本周可鎖定傳產、金融與運輸，電子股若想操作比例不用太高，另外生技股也可留意。
雖然台積電上週五（16日）相對弱勢，終場跌9元，跌幅1.4%，收在610元。但台北股市走勢強勁、指數開低走高，終場漲82點，漲0.4%，收在17158點，成交金額4244億元。由於指數來到17100點以上，投資人也擔心會不會過熱？到底要不要換族群操作？
針對台積電，啟發投顧分析師莊佳螢指出，雖然台積電營收獲利與財測都大概在市場預期範圍內，且今年資本支出上調到300億美元，但市場也憂心投資力道之大，以及高階製程設備攤提等，都可能影響第二季毛利率，也因此週五股價相對弱勢。
莊佳螢認為，台積電目前有內憂外患，像是美國、歐盟扶植半導體產業，包含英特爾也宣示要跳出來做晶圓代工，一但美國、歐盟大廠相繼投入晶片市場，競爭者變多、市場也就自然變小。至於內憂則有缺水與日前的跳電事件，都讓股價有過度反應，她認為台積電合理本益比應在20幾倍附近，建議投資人現階段不用貿然追價，等回到月線附近，就可再進場留意。
另外，她說本周就是選擇權跟台指期的結算，指數還是有機會上去，只是台積電法說會後表現沒有太強，因此盤勢重點應該也不聚焦在電子股，反而可以鎖定傳產、金融、運輸等股票。
莊佳螢也提到最近逆勢突起、全世界很少跨入的免疫療法領域，這是連女股神Cathie Wood都提過的，未來免疫細胞療法市場可能大大成長，而國內做癌症免疫療法的長聖近期盤整很久，有機會會有一波行情，並由它來帶領生技股往前走。總結本周可鎖定傳產、金融與運輸，若仍想操作電子股，建議比重不要太高，持有一部分就好，建議電動車相關領域為佳。