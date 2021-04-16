818反送中非法集結案宣判　黎智英被判1年、李柱銘11個月

壹傳媒集團創辦人黎智英與香港民主黨創黨主席李柱銘等9人被裁定前年8月18日參與及組織非法集結罪名成立，法院今天宣判，黎智英被判囚1年，李柱銘被判11個月但緩刑2年。





我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合本地媒體報導，西九龍裁判法院下午宣判，按照各被告的次序裁定黎智英入獄1年、李卓人1年、吳靄儀1年（緩刑2年）、梁國雄18個月、何秀蘭8個月、何俊仁1年（緩刑2年）、梁耀忠8個月（緩刑1年）、李柱銘11個月（緩刑2年）、區諾軒10個月。





法官判刑時指出，各被告都是知名人士，帶頭集結必會引來人群聚集，雖然當天的未經批准集結和平進行，但在2019年的動蕩及騷動背景下，如此規模的集結有機會引致暴力場面，又指集結令交通及道路受阻，對其他造成不便，認為判處監禁是唯一合適刑罰。





法官同時表示，考慮到年齡因素，給予李柱銘減刑。





李柱銘及何俊仁的代表律師早上向法官求情說，案件關鍵是當天遊行並無暴力發生、沒有造成財產損失，也沒有鼓吹與警察衝突；兩人都不主張使用及容許暴力示威發生，加上他們是資深法律界人士，詢問法庭是否真的希望送他們入獄。





代表黎智英的資深大律師余若薇說，當天遊行雖然參與者眾，但和平理性，黎智英只是行使公民權利，而警方當天也沒有就事件作出警告或拘捕，希望法庭判刑時考慮判處非監禁式刑罰。





何俊仁為民主黨前主席，李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、梁耀忠和區諾軒則是前立法會議員。





2019年8月18日，民間人權陣線發起在銅鑼灣維多利亞公園集會並遊行到中環集會，但警方發出反對通知書，禁止民陣舉行遊行及在中環集會，只批准民陣在維多利亞公園集會。





但維園集會當天，大批示威者不理會警方反對，從維園出發前往中環，黎智英等人並帶頭先行。





其後，警方拘捕及起訴黎智英等9人，其中梁耀忠和區諾軒主動向法官認罪，其他7人本月初被法官裁定組織及參與非法集結兩項罪名成立，延至今天宣判。





今年83歲的李柱銘本身是大律師，80年代中國和英國開始談判香港前途時，他就率領一批支持者爭取香港進行民主改革，實行普選，是泛民陣營的資深和精袖領袖，曾被外界形容為「香港民主之父」。





1990年4月，李柱銘與司徒華等人成立了香港民主同盟，1994年更名為民主黨，李柱銘成為創黨主席。





1994至1997年間，不少港人因為香港前途未卜而對自由前景心存憂慮，民主黨的誕生，遂為絕大多數港人帶來了希望，當時他們支持該黨爭取民主自由，以便自己的前途獲得保障。





在港人的信任下，民主黨每次在立法會直選中都取得不少議席，奠定了其在泛民陣營中最大黨派的地位。



