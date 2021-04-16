研究人員觀察發現，1970年代開始西方民眾的飲食習慣發生變化，同時間男性的睪固酮水平也隨之下降，現今不同的研究對此都有不同的論點，研究人員為了瞭解到底是高脂飲食的問題、還是過度減脂導致，進行更一步的調查。
從先前的出6項研究進行回顧，研究團隊對206名參與者進行統合分析，發現當男性進行高脂肪飲食後，然後轉至低脂肪飲食，他們的睪固酮平均降低了10-15％，素食者更嚴重睪固酮減少高達26％，研究結果也刊登在國際期刊《 The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology》。
睪固酮減少影響可大！
只是睪固酮減少有那麼嚴重嗎？成大醫學院附設醫院泌尿部林宗彥醫師在《台灣男性學醫學會》中指出：「睪固酮是相當重要的男性賀爾蒙，除了調節男性生殖功能、紅血球製造，還包含維持骨密度、增強肌肉量與強度，改變體脂肪的比率與分佈。」
當缺乏睪固酮，除了上述功能受到影響，也會影響情緒造成提不起勁、心情鬱悶等情形，研究團隊警告：「睪固酮素過低會增加心血管疾病、糖尿病與失智症風險，當過度進行低脂飲食的人，恐更容易罹患慢性疾病。」
恐怕不是人人都適合低脂的飲食，首席研究員約瑟夫·惠特克（Joseph Whittaker）強調：「本來睪固酮素低下的男人應該避免低脂飲食。」
「不飽和脂肪」不怕吃進不好的脂肪！
過往傳統會認為良好飲食應該是限制脂肪的攝入，如今這樣的觀點也逐漸被挑戰，像是英國和美國也將飲指南中的脂肪攝入限制在總卡路里的35％以下。近年來也有研究認為，好的脂肪是對健康有益處的。
作者將研究的結果與在人類和小鼠中進行的類似研究結合在一起，同時發現如果多攝取橄欖油、酪梨和堅果，大量攝取不飽和脂肪可促進睪固酮素的產生。當然飲食、作息調整也不可或缺，多補充牛奶、堅果、香蕉、深綠色蔬菜、青蚵、南瓜子等紓壓營養素，每週也要固定運動，睪固酮自然就會回升了。
參考文獻
Low-fat diets and testosterone in men: Systematic review and meta-analysis of intervention studies
文、王芊淩／圖、何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 減脂別減過頭！研究：過度低脂飲食反而讓慢性病纏身
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