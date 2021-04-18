台北賞螢秘境領軍開跑 都市浪漫行程首選四大景點
The China Post/綜合報導
2021-04-18 23:30:00
根據The China Post報導，每年四月份不能錯過的浪漫景非「賞螢」莫屬。 在樹叢中隱隱閃爍的螢火蟲，在相關人士的努力下漸漸復育成功，回歸到大自然中，讓大家可以欣賞到耆老們口中火金姑滿天飛的美景。
然而在台北都市中也有4個賞螢秘境，只要搭乘台北捷運就可以輕鬆到訪，不用怕塞車、找不到停車位的窘境。
從捷運後山埤站出站就能漫步到「虎山自然步道」，完善的自然步道系統，最建議下午先來此步行享受小橋流水的愜意感，夜幕降臨後則是靜下來探尋火金姑的蹤跡。
而台北大地處規劃免費的「溪溝賞螢生態導覽」，將於4/17、4/18、4/24、4/25晚上7點至9點期間內舉行。
不需要事先報名，只要沿著虎山生態步道賞螢沿途就有設有3處定點解說站，由專業解說員講解螢火蟲及溪流生態。
近年透過棲地保育和野放增加生態環境中的螢火蟲數量，在台北都市中成功復育螢火蟲，除了「虎山自然步道」之外，還有大安森林公園、榮星花園及木柵公園都能看到點點星光般的螢火蟲。
此外，復育螢火蟲不易，在賞螢的過程中請見諒輕聲細語、不使用手電筒燈照明設備，也不要隨意捕抓螢火蟲以免受傷，讓我們一起保護都市中難得的景致。
文章最早出現自Taipei Walker
更多新聞請看The China Post