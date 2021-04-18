台北賞螢秘境領軍開跑　都市浪漫行程首選四大景點

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▲從捷運後山埤站出站就能漫步到「虎山自然步道」。(圖/Taipei Walker提供)

近年透過棲地保育和野放增加生態環境中的螢火蟲數量，在台北都市中成功復育螢火蟲，除了「虎山自然步道」之外，還有大安森林公園、榮星花園及木柵公園都能看到點點星光般的螢火蟲。

▲只要沿著虎山生態步道賞螢沿途就有設有3處定點解說站，由專業解說員講解螢火蟲及溪流生態。 (圖/Taipei Walker提供)

此外，復育螢火蟲不易，在賞螢的過程中請見諒輕聲細語、不使用手電筒燈照明設備，也不要隨意捕抓螢火蟲以免受傷，讓我們一起保護都市中難得的景致。

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