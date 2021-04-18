宜蘭療癒動物園洗版IG　超萌羊駝與你零距離討拍

即便不是入住的房客，也可以購買入園票進場來趟療癒之旅。
主打日式主題園區的休閒飯店「綠舞」，是到訪宜蘭放鬆度假的人氣首選，在園區內可以換上日式浴衣在小橋上拍出偽日本氛圍，園區各個角落也有許多造景讓大家漫步在其中，享受最愜意的度假。
這次為了讓大家有全新的感受，特別引進超級萌寵「水豚 、羊駝 、狐獴、刺蝟」，目前已有兩隻四個月大的羊駝寶寶「可可、露露」在園區中亮相，未來也將開放牧草餵食，在飼養員的陪伴和介紹下，讓你來趟零距離的接觸。
而目前剛搬進園區內的水豚，則是還在適應新環境中，預計在四月下旬正式和大家見面，並且規劃的近距離接觸的日式湯屋造景的水池區，搭配圓滾滾身材、呆萌表情的水豚，絕對會讓你拍到記憶卡額滿。
此外，在動畫電影《獅子王》中人氣超高的丁滿也將入住「日式狐獴屋敷」，屆時若正式開放勢必讓人衝到宜蘭朝聖。
地址 : 宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號
電話：03-960-3808
入園票：全票300元、學生票270元、優惠票(6-12歲兒童,長者,宜蘭縣民)250元。未滿六歲小朋友免費。
綠舞日式園區羊駝巡禮
四月開放時間為 | 11:40 am-12:10 pm; 2:30 pm-3:00 pm
文章最早出現自Taipei Walker
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