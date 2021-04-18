宜蘭療癒動物園洗版IG　超萌羊駝與你零距離討拍

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主打日式主題園區的休閒飯店「綠舞」，是到訪宜蘭放鬆度假的人氣首選，在園區內可以換上日式浴衣在小橋上拍出偽日本氛圍，園區各個角落也有許多造景讓大家漫步在其中，享受最愜意的度假。

▲目前已有兩隻四個月大的羊駝寶寶「可可、露露」在園區中亮相。(圖/Taipei Walker提供)

▲而目前剛搬進園區內的水豚，則是還在適應新環境中，預計在四月下旬正式和大家見面。(圖/Taipei Walker提供)

此外，在動畫電影《獅子王》中人氣超高的丁滿也將入住「日式狐獴屋敷」，屆時若正式開放勢必讓人衝到宜蘭朝聖。