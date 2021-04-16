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曾身陷騷擾案今升職　劉嘉仁：不碰政治專心特助一職

記者丁上程／台北報導

2021-04-16 18:31:01

曾任市府顧問、現任聯醫總院長特助的劉嘉仁，16日進入議會接受議員質詢。
▲曾任市府顧問、現任聯醫總院長特助的劉嘉仁，16日進入議會接受議員質詢。（圖／記者丁上程攝，2021.04.16）

曾任北市府顧問一職的聯合醫院總院長特助劉嘉仁，遭到爆料沈潛一年後，被總院長黃勝堅從個人助理拔擢為董事長特助，引發社會各界議論。今（16）日台北市議會警政衛生部門質詢時，也被議員請到議場進行備詢，面對民進黨台北市議員許淑華質詢時，劉嘉仁也當場承諾，回鍋醫院任職後，未來會專注在特助的工作中，不會再參與政治活動。

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許淑華在質詢時質疑，今天有媒體報導劉嘉仁被拔擢為特助一事後，北市府的媒體事務組就通知要求媒體不要報導，因為該案涉及性騷擾防治法，不得透露當事人個資以及相關案情資料。由於在事發當時都有相關報導，已經是公開資訊，媒事組的要求是在保護加害者還是保護被害者？有些矯枉過正、欲蓋彌彰？對此警察局長陳嘉昌以及黃勝堅都表示認同。

隨後許淑華也請當事人之一的劉嘉仁上台接受質詢，並直言事情鬧得那麼大，劉嘉仁應當出面說清楚。對此劉嘉仁並未正面答覆是否遭到懲處，並強調回來是希望認真工作，所以沒有打算公開調查結果。許淑華也追問總院長說要懲處，所以騷擾是有成立？劉嘉仁解釋，懲處面向很多，不一定是騷擾，「包含可能我因為長官交付的（任務），過度關心部分，但是在司法上，我秉持過去自己做事的原則」。

許淑華表示，外界的認知劉嘉仁進來市府是因輔選有功，所以被拔擢進市府當顧問，但因為騷擾事件離開，現在又回來，「我在議場要求，你好好當特助，不要參與任何政治性業務」；黃勝堅承諾，「保證不會，我會好好督導他」，劉也說，回來後黃總院長耳提面命，當下之後，「我沒有再參與任何政治活動跟任何跟政治有關的行為」。

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