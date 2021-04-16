行政院：太魯閣號殉職司機 慰問金調至600萬元
記者張志康/綜合報導
2021-04-16 18:57:30
考試院會同行政院於今（16）日公布修正後的「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」，將失能及死亡慰問金最高額度由300萬元調高至600萬元。行政院人事總處表示，目前正研議在台鐵太魯閣事故中殉職的台鐵司機員袁淳修與助理司機員江沛峰的慰問金案，在政院從優撫卹的原則下，2人可望適用新制慰問金600萬元的發放。
交通部日前已將台鐵408次太魯閣號事故中殉職的袁淳修與江沛峰死亡慰問金案，報請行政院審議，人事總處已要求後續補件，盼儘快完成審議報請政院核定。
人事總處表示，修正前慰問金發給辦法對於執行職務發生意外的定義，侷限於突發性外來危險，造成實務執行上易引起爭議。
基於法規適度鬆綁及政府照顧員工的立場，人事總處前依行政院政策指導提出修正方向並會商有關機關取得共識後，向銓敘部提出包括放寬意外要件認定、增訂未住院而治療6次以下者得發給3,000元受傷慰問金、提高失能及死亡慰問金最高額度由300萬元調高至600萬元等修法建議。後經多次會商，並經銓敘部參採並擬具修正草案函請考試院審議通過。
人事總處並表示，此次得以順利完成修正，感謝行政院在政策上的督導，也要對考試院及銓敘部的支持致上謝意，使政府更能基於彰顯生命價值的角度，提供公務同仁適足的照顧、慰問與關懷，使公務同仁積極任事，減少後顧之憂。