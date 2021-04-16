父子「宣戰」！東元公司派發信喊話小股東　力抗市場派

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信中指出，東元事業包括電動馬達和能源管理，過去16年穩定經營、持續獲利，近年在現有領導團隊的經營下已建立綿密的國際市場佈局、穩固的資產架構、良好的管理機制，並持續推動數位轉型、智慧製造、智慧城市應用、電動車、太陽能、離岸風電等再生能源產業。
像是今年與華德動能合作電動巴士動力系統、加入鴻海MIH聯盟、入股捷能動力共創電動車動力系統等項目，新事業的發展已經逐漸開花結果，都讓大股東對公司成長深具信心。信上強調，希望股東們能夠肯定公司的經營狀況，深入了解推出的11席董事候選人，每位都具高度專業經歷與學養，在電機、科技、工程、投資、風控、政策、法律領域各有專精。
只是東元第三代少東、同時也是菱光科技董事長的黃育仁，同樣也對自己提出的董監事人馬信心滿滿，認為這些人讓人眼睛為之一亮。日前13日他上館長直播節目時就提到，公司越來越一言堂，公司其他股東都希望恢復群體決策，更直言「昨日的解藥，可能是今天的毒藥」，認為東元前進腳步太慢。
黃育仁也強調，他先辭去東元職務，再提出董監事人選，就是要讓大家知道，他是在沒有包袱下提出人選，而這些人選都非常優秀，也認為一定有勝算，希望能獲得股東們的支持。東元預計於5月25日舉行股東會，屆時將改選新任董事，公司派、市場派角力一觸即發。