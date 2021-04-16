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父子「宣戰」！東元公司派發信喊話小股東　力抗市場派

記者許家禎／台北報導

2021-04-16 18:59:48

▲東元三大股東公開信力抗市場派，左起為寶佳集團創辦人林陳海、東元集團會長黃茂雄、華新麗華董座焦佑倫。（圖／東元提供）
▲東元三大股東公開信力抗市場派，左起為寶佳集團創辦人林陳海、東元集團會長黃茂雄、華新麗華董座焦佑倫。（圖／東元提供）
東元集團「父子之爭」現在越來越白熱化，雙方都向股東喊話，徵求委託書正式「宣戰」。繼東元第三代黃育仁日前上網紅館長節目說明訴求與想法後，今（16）日東元會長黃茂雄也與寶佳資產、華新麗華共同發出致股東公開信，希望獲得股東支持，雙方經營權之爭一觸即發。

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東元公司派以會長為首的黃茂雄、寶佳資產、華新麗華今日發出致股東公開信表示，一致同意支持現有經營團隊繼續耕耘、穩步創新，誠摯徵求股東的委託書支持公司提名。

信中指出，東元事業包括電動馬達和能源管理，過去16年穩定經營、持續獲利，近年在現有領導團隊的經營下已建立綿密的國際市場佈局、穩固的資產架構、良好的管理機制，並持續推動數位轉型、智慧製造、智慧城市應用、電動車、太陽能、離岸風電等再生能源產業。

像是今年與華德動能合作電動巴士動力系統、加入鴻海MIH聯盟、入股捷能動力共創電動車動力系統等項目，新事業的發展已經逐漸開花結果，都讓大股東對公司成長深具信心。信上強調，希望股東們能夠肯定公司的經營狀況，深入了解推出的11席董事候選人，每位都具高度專業經歷與學養，在電機、科技、工程、投資、風控、政策、法律領域各有專精。

▲東元電機第三代黃育仁日前上館長的直播節目，說明近期的心路歷程。（圖／擷取自館長成吉思汗youtube：誰來Talk館第十四集，叛逆的對談）
▲東元電機第三代黃育仁日前上館長的直播節目，說明近期的心路歷程。（圖／擷取自館長成吉思汗youtube：誰來Talk館第十四集，叛逆的對談）
 

只是東元第三代少東、同時也是菱光科技董事長的黃育仁，同樣也對自己提出的董監事人馬信心滿滿，認為這些人讓人眼睛為之一亮。日前13日他上館長直播節目時就提到，公司越來越一言堂，公司其他股東都希望恢復群體決策，更直言「昨日的解藥，可能是今天的毒藥」，認為東元前進腳步太慢。

黃育仁也強調，他先辭去東元職務，再提出董監事人選，就是要讓大家知道，他是在沒有包袱下提出人選，而這些人選都非常優秀，也認為一定有勝算，希望能獲得股東們的支持。東元預計於5月25日舉行股東會，屆時將改選新任董事，公司派、市場派角力一觸即發。

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