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高雄加盟大展圓創業夢　宅商機、無人商店崛起

記者陳美嘉／高雄報導

2021-04-16 19:39:41

▲台灣連鎖加盟創業大展，以「區鏈Block Chain」為展覽主題。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.16）
▲台灣連鎖加盟創業大展，以「區鏈Block Chain」為展覽主題。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.16）

「台灣連鎖加盟創業大展高雄展」4月16日至19日於高雄展覽館展出，高雄展餐飲佔7成仍是大宗，而非餐飲類則主打被動收入，共享淨水站、自助洗衣、藝術美甲、各式智慧無人機台等。台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強說，這次有近70個品牌參展，預估將締造1500組創業店家，提供近萬名就業機會。

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▲今年疫情推動「宅」商機及無人商店逆勢崛起，高雄展規劃金牌連鎖、設備經銷區、國際廠商等3大主題展區。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.16）
▲今年疫情推動「宅」商機及無人商店逆勢崛起，高雄展規劃金牌連鎖、設備經銷區、國際廠商等3大主題展區。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.16）
吳永強表示，今年疫情推動「宅」商機及無人商店逆勢崛起，高雄展特別以「區鏈Block Chain」為展覽主題，展出結合智慧科技設備、服務軟體及外送平台的系統化商店內容，並規劃金牌連鎖、設備經銷區、國際廠商等3大主題展區。後疫情時代，讓許多上班族投入創業市場，或尋找業外收入的機會，也是讓連鎖加盟品牌擴展迅速，今年預估將有10至15%的市場成長。

吳永強說，本次高雄展餐飲業者占7成，包含知名的築間、晨間廚房、五花馬水餃館等多家業者參展。有業者祭出最低不用10萬元加盟金就可輕鬆創業，此外，針對新鮮人及欲創業的待業民眾，更推出0元創業、小資開店等優惠專案。

▲來自南投的「TEATOP
▲來自南投的「TEATOP 第一味」看中高雄百貨及辦公商圈的蓬勃發展，希望能夠再拓展3至5家店，直接將台中的好業績也複製到南部。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.16）
多家「手搖飲」也積極南下佈局搶佔市場，像是來自南投的「TEATOP 第一味」，強調茶飲自產自銷一條龍和獨家-200度C急速冷凍的鮮果保存技術。創辦人楊國珍表示，目前在高雄僅有富國與六合兩家店，今年看中高雄百貨及辦公商圈的蓬勃發展，希望能夠再拓展3至5家店，直接將台中的好業績也複製到南部。

高市府經發局指出，近年來台灣服務業的比重越來越高，高市就業人口也有6成是從事服務業工作，而「連鎖加盟企業」是台灣服務業的重要指標之一。為助攻創業者渡過草創期資金周轉需求，市府針對不同年齡層提供青年創業和中小企業商業低利貸款，幫大家備足銀彈。

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