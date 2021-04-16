因另一半是「絕世美女」 男大生：常出軌也沒關係
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-04-16 20:31:11
經典日劇《結婚不結婚》由天海祐希、菅野美穗、玉木宏共同演出，三位劇中各有不結婚的理由，因故事貼近生活，玉木宏表示，不論哪個年齡層，看了都會很有共鳴。他們曾到校園宣傳，接受大學生提出和異性相處及婚姻生活等問題，玉木宏非常訝異問卷調查中，男同學能容忍另一半「常出軌」，原因僅是「長相是絕世美女就沒關係」，他直言無法接受：「我心胸沒那麼寬大，我覺得絕不出軌比較好。」
《結婚不結婚》描述在旅行社工作的菅野美穗，到了適婚年齡，眼見身邊朋友都進入家庭，自己依舊單身感到焦慮；擔任花店店長的天海祐希，則很享受自己的單身生活，所以不打算結婚；在花店打工的玉木宏，因經濟狀況只能養活自己，也導致他不敢成家。
天海祐希大方分享自己理想的婚姻狀態，坦言如果要一直同住一起不太容易，哪怕是自己的丈夫也一樣，理想形式是「分居婚」，她說：「比如公寓是相鄰或者住對面，我可以接受。」再打電話給對方：「我做好飯了你要過來嗎？」希望各自能保有自己的空間。
談到理想婚姻，菅野美穗說，現實跟理想還是有區別，「我父母是中學二年級的同學，30歲的時候兩人結婚，我覺得這種能長久在一起的婚姻，是理想的婚姻。」玉木宏想像三代同堂的歡樂生活，他希望能如漫畫《櫻桃小丸子》那樣，和很多家人一起住在小房子裡。
天海祐希認為，要吸引異性的方法就是做自己，她覺得「你不努力就不會對你有好感的人」，那真的就不用太在意對方，自己期待「你這樣就好，我就喜歡這樣的你」的人出現，一番話獲得菅野美穗認同。《結婚不結婚》4月17日晚間6點在八大戲劇台播出。