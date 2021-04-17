中法德領袖視訊峰會　習近平：中國將擴大開放

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習近平在會中表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情仍在全球蔓延，世界經濟復甦任務十分艱鉅。中歐關係面臨新的發展機遇，也面臨各種挑戰。要從戰略高度牢牢把握中歐關係發展大方向和主基調。
他說，中方將擴大高水準對外開放，為包括法、德企業在內的外商投資企業營造公平、公正、非歧視的營商環境，希望歐方也能以這樣的積極態度對待中國企業，與中方一起「做大做強」中歐綠色、數位夥伴關係，加強抗疫等領域合作。
習近平並表示，中國將力爭於2030年前實現二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和。他也提到，中國已決定接受「蒙特婁議定書－基加利修正案」（Kigali Agreement），加強氫氟碳化物等非二氧化碳溫室氣體管控。
他又說，應對氣候變化是全人類的共同事業，不應該成為地緣政治的籌碼、攻擊他國的靶子、貿易壁壘的藉口。
習近平還說，中方反對「疫苗民族主義」，反對人為製造免疫鴻溝，願與包括法、德在內的國際社會共同支持和幫助發展中國家及時獲得疫苗。中方願與國際奧委會合作，向準備參加奧運會的運動員提供疫苗。
通稿引述馬克宏表示，法方願與中方一起推進法中、歐中經濟關係進一步發展，法方也願與中方就疫苗公平分配加強合作，就伊朗核等地區問題加強協調。
梅克爾則說，德方重視中國實施「十四五規劃」對德中、歐中合作帶來重要機遇，願與中方深化互惠互利的經貿合作，就數位經濟、網路安全等問題加強溝通，對各國企業一視同仁，避免貿易壁壘。希望雙方共同努力，推動「歐中投資協定」盡快批准生效。
通稿並稱，三國領導人一致支持COVID-19疫苗實施計畫，促進人員健康安全有序往來，維護產業鏈順暢穩定，推動國際經貿合作早日恢復正常；支持發展中國家能源供給向高效、清潔、多元化方向發展等。（編輯：楊昇儒）1100416