何孟遠劈腿采子雙辭《全明星》 黃子佼嘆「珍惜舞台」
記者羅凌筠/台北報導
2021-04-17 08:00:00
黃子佼昨（16）日出席《在地深耕繪出愛》公益彩繪牆發布會，與心智障礙小朋友攜手作畫。談到近日何孟遠劈腿采子，雙雙退賽《全明星運動會》的時事，黃子佼嘆進這一行門檻低，可是要像他這樣待了30年不容易，步步為營很重要，要懂得珍惜舞台，「看看我就知道，你跌了一跤會讓很多人傷心，製作單位也雞飛狗跳，沒想到一再重演，大家還是一步一腳印，加油！」
藝人戀愛習題難解，不少人為了愛情賠上事業，黃子佼說藝人要走紅不簡單，怎麼維持更難，「我也不是成功的範例，起碼我是過來人」，前陣子他剛好在錄播客（Podcast），把自己的經驗，加上演藝圈範例，整理成心得，歡迎新生代偶像聽一聽，他請了80個年輕藝人上節目交流，「我想聽聽他們在想什麼？我能給他們什麼？」播客預計8月推出。 黃子佼和孟耿如的婚禮，從700人賓客規模縮小成3+1桌家宴，5月就要舉行，黃子佼準備了驚喜要給孟耿如，難掩喜孜孜的心情，「終於等到這一刻」，談到相處8年之道，黃子佼說孟耿如是他的專屬垃圾回收場，「很多負能量發洩在她身上，吵架如果我有道理，就拉不下臉，3次裡面只有1次先低頭，以後再慢慢還她。」