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中法德領袖視訊峰會談氣候　先美國一步引關注

中央社

2021-04-17 05:59:56

▲美國總統拜登將舉行氣候峰會，但法國總統馬克宏、德國總理梅克爾與中國國家主席習近平今天先一步舉行視訊峰會，中國宣布力爭2030年前碳排放達頂。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登將舉行氣候峰會，但法國總統馬克宏、德國總理梅克爾與中國國家主席習近平今天先一步舉行視訊峰會，中國宣布力爭2030年前碳排放達頂。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者唐佩君布魯塞爾16日專電）美國總統拜登將舉行氣候峰會，但法國總統馬克宏、德國總理梅克爾與中國國家主席習近平今天先一步舉行視訊峰會，中國宣布力爭2030年前碳排放達頂。

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美國總統拜登（Joe Biden）預定22、23日在美國舉行氣候領袖視訊峰會，邀習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）等40位領袖參加，預定商談氣候變遷議題。為此拜登還派出氣候特使凱瑞（John Kerry）14日至17日出訪上海與首爾，展開氣候變遷目標討論。

不過中方似乎顧不得凱瑞是拜登上任後首位訪問中國的高階官員，從昨天開始，中方就領先歐洲公布習近平、馬克宏、梅克爾3位領導人將商討氣候議題。而且中國外交部宣布這是一場「氣候視訊峰會」。

或許因為外界認為歐中先一步舉行氣候峰會有與美國互別苗頭之意，今天中國外交部改口說是「視訊峰會」，3國領導人針對應對氣候變化、中歐關係、抗疫合作以及重大國際和地區問題深入交換意見。

習近平趁此峰會宣布中國將力爭2030年前實現二氧化碳排放達到頂峰、2060年前實現碳中和；另強調應對氣候變化是全人類的共同事業，不應該成為地緣政治的籌碼、攻擊他國的靶子、貿易壁壘的藉口。

由於拜登與日本首相菅義偉將在華府舉行雙邊會談，除討論中國與台海局勢外，雙方將就包括科技、氣候變遷等議題討論。因此，今天習近平提早針對美日可能對中國提出的批評擺出姿態。

根據中方公布，梅克爾今天向習近平表示重視德中、歐中合作帶來的重要機遇，並希望雙方共同努力，推動「歐中投資協定」盡快批准生效。

歐中近期因新疆人權問題，雙方各自發起制裁，輿論也紛紛討論歐洲議會接下來是否支持「歐中投資協定」過關。今天梅克爾態度顯然重視商業，盼與中國積極合作。（編輯：馮昭）1100416

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