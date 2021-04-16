美未指明台灣匯率操縱國 央行分析２大原因
記者顏真真/綜合報導
2021-04-16 23:12:31
美國財政部今（16）日公布匯率報告，雖然台灣、越南與瑞士儘管符合涉及匯率操縱的3項標準，但美國並未點名任何貿易夥伴為匯率操縱國。對此結果，中央銀行晚間表示除反映台美雙方持續維持良好溝通之外，亦顯示美國財政部長葉倫（或拜登政府）的考量較周延。
美國財政部通常在每年4月及10月會公布匯率報告，並依據3標準認定貿易夥伴是否有匯率操縱，包括一、對美貿易順差1年超過200億美元；二、全球經常帳順差超過國內生產毛額（GDP）的2%；三、外匯干預規模超過GDP的2%。不過，美國去年4月及10日並未如期公布匯率報告，而是在12月公布1次，台灣也因符合2條件被美國列入匯率操縱國觀察名單。
至於被美國列入「匯率操縱國」會怎麼樣？美國政府會先給予1年的時間要求改善，如果改善效果不彰，美國政府將禁止參與美方的採購競標案，要求國際貨幣基金組織 (IMF) 加強監督及拒絕給予私人融資管道等。
而對於4月美國匯率報告，其實，日前央行總裁楊金龍在立法院財委會回答立委質詢時就已明白講，從美國財政部3項標準來看，台灣在4月確實有可能被美國列入匯率操縱國，但他也強調台灣對美國出超擴大主要是美國需求增加，這跟匯率沒關係，主要因為美中貿易衝突，中國大陸對美國順差轉移到其他國家，台灣是因為轉單效應的關係，遠距商機、資通訊產品出口到美國去的，都是美國所需要的，他還強調，與美國財政部溝通順暢。
如今，美國財政部如期在4月公布匯率報告，雖然從3項標準來看，包括台灣、越南與瑞士都達標，但美國並未點名任何貿易夥伴為匯率操縱國。對此結果，央行認為除台美雙方維持旅好溝通之外，還有就是拜登政府考量較周延的結果。