台灣等未被列匯率操縱國 外媒分析：白宮政策轉變
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-17 06:49:35
美國財政部16日在提交給國會的匯率操縱半年度報告中指出，沒有任何國家被列為匯率操縱國，包含已達到被貼標籤標準的國家，如瑞士、台灣和越南，拜登政府表示沒有足夠證據可斷定，貿易夥伴國有顯露相關意圖；外媒分析，這或許意味著拜登政府將採取寬容策略。
根據美國財政部報告，台灣在去年的報告中符合其中2項標準，今年則3項標準都超過，包含貿易順差、干預匯率、外匯淨購買額等等。
美國財政部並指出，將就匯率議題，持續加強與越南、瑞士及台灣溝通，敦促3國提出具體行動計畫，以處理相關問題，也強調將釐清相關經濟手段，是否是為了應對新冠疫情帶來危機，才會做出後續決定。
根據《曼谷郵報》等外媒分析，比起川普政府將中國等其他國家貼上「匯率操縱國」的標籤，引發各國對美國經濟政策「政治化」的擔憂，拜登政府在國際貨幣政策上，似乎是採取了較少對抗的方式。美方承認新冠大流行對全球經濟的影響前所未見，可能導致各國政府和央行在應對方式上有所調整，故希望對瑞士、台灣、越南的政策有更深入的了解，而不急著斷言是否為匯率操縱國。
此外，美國財政部此次也將中國、日本、韓國、德國、義大利、印度、馬來西亞、新加坡、泰國繼續列為匯率操縱觀察名單，與去年的報告相比，新增愛爾蘭與墨西哥。