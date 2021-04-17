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美日會晤！拜登、菅義偉談中國挑戰　強調台海穩定重要性

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-17 07:21:29

▲日本首相菅義偉訪美，並於當地時間16日與美國總統拜登舉行聯合記者會，提到雙方將共同應對來自中國的挑戰，重申台海和平穩定的重要。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相菅義偉到訪美國，並於當地時間16日與拜登總統舉行聯合記者會，提到雙方將共同應對來自中國的挑戰，重申台海和平穩定的重要。（圖／美聯社／達志影像）
日本首相菅義偉近日出訪美國，並於當地時間16日傍晚與美國總統拜登(Biden)會面，雙方承諾會共同應對中國帶來的挑戰，也關注北京對台灣、香港、新疆的施壓，重申台海和平及穩定的重要性。

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綜合外媒報導，身為拜登上任以來首位到訪的外國領袖，外界對於菅義偉此行目的高度關注，在這美中關係緊張之際，美國拉攏盟友的意圖更加明顯。雙方除了同意在5G、半導體供應鏈、人工智能等領域合作以外，關於敏感的區域安全問題，則重申對美日同盟及共同安全的堅定支持，共同應對來自中國的挑戰，以及在東海、南海及朝鮮半島等問題合作，確保印太地區的自由開放。

2人也關注了中國對台灣加強武力施壓，以及香港的情況，美日都同意台海和平穩定的重要性，也都認同有需要與中方坦承展開對話。

至於近日在國際社會被大量討論的新疆人權議題，菅義偉則表明已向美方講述日本立場，也認為對方理解日本的觀點。日本外相茂木敏充本月初與中國外交部長王毅通話時，曾罕見地向王毅表達對中國人權的「強烈擔憂」，要求北京停止入侵爭議海域、改善維吾爾人權狀況，並停止對香港的鎮壓。

先前也有日媒分析，北京針對美日領袖會談最在意的點之一，就是美日2國對台的立場及底線，對於尋求連任的習近平來說，台灣無疑成為左右他命運和政治前途的重大問題。

 

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