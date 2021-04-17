名家論壇》李兆立／美中夾擊九二共識　國民黨別再硬撐

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨的第一個困窘，是無法說明為何要堅持使用這個「對外被中國根本否定，對內被台灣民意捨棄」的九二共識神主牌，還強硬升級為更讓人摸不著頭緒的「九二共識Plus」。
國民黨的第二個困窘，是面對中國越來越不給國民黨面子，甚至當國台辦直接批評「中華民國不存在」、「國民黨反人民」時，國民黨竟然連對國台辦指名道姓地公開回應都不敢，只能用「任何過度簡化或扭曲歷史的說法，只會讓民族的傷痕更難癒合」這種迂迴模糊的說法唾面自乾。
國民黨的第三個困窘，是在陶德訪台前夕還在「提醒」政府，美國的動機不單純，要同時對中國擺出「兩岸對談的姿態」，結果不僅自己的立委也去見了這個不單純的參訪團，過去十分密切的國共對話機制看來也斷了線。
奇怪，國民黨不是向來自詡最有外交及兩岸專業嗎，尤其現任黨主席還是國際關係學者出身，此刻怎會陷入如此難堪的困局？
關鍵在於，國民黨長期以來高舉的兩岸外交思維「兩岸關係是國際關係的基礎」及「戰略模糊，美中等距」，基礎其實非常薄弱，並且早被現實給擊垮。
國民黨過去覺得那一套思維管用，是因為當時的中國還是「和平崛起」，美國還稱中國是「戰略夥伴」，而國台辦還對國民黨百般呵護，美國也不深入追問九二共識。
但現實的風向，早已變了。
自從2019年來，習近平由於內外壓力，不斷加強對內的壓制，同時也一步步收緊對港台的空間，這回對國民黨和中華民國全面否定的內容，源頭就是出現在香港的新版教課書上。中國還是九二共識，但內容就是一國兩制，已經再無模糊的空間。
請問，國民黨的九二共識Plus，要如何與這樣的中國達成新的共識和諒解？
另一邊，美國同樣基於美中對抗的格局與國內上升的反中情緒，對中國的強硬態度並未隨著拜登上台而減緩，就連從阿富汗撤軍，都要強調是為了將焦點擺在「獨斷的中國」。
當美國要進一步「回到東方」來平衡中國，並且開始大動作拉攏日韓印澳，要大家明確選邊，請問國民黨要如何繼續用九二共識來維持「美中等距」？
對美國而言，幾乎「等同一國兩制」的九二共識，已經不再是維持台海穩定的戰略模糊，而是抗中聯合戰線的破口，美國更無法容忍自己的安全承諾，繼續成為台灣拿去對中國換取「春暖花開」的籌碼。
換句話說，國民黨版的九二共識，在美中不約而同地夾擊下，已經沒有任何保留或升級的可能。
拿掉九二共識，國民黨的支持者才能從對中國不切實際的幻想中走出來，與社會上的其他人一起思考，能符合當前國際結構的兩岸新論述是什麼。
拿掉九二共識，任何政黨才不會再遭受中國無理打壓時，還因為奇怪的期待與顧忌而唾面自乾，不僅讓中國予取予求，更可能對國際釋出錯誤訊息。
現實的風向早就變了，拜託國民黨別再硬撐，讓台灣社會繼續沈溺在九二共識這個錯誤的想像和空洞的辯論中了。
●作者：李兆立／政治工作者
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com