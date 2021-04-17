陳以信稱年輕人不願當兵　徐巧芯：說出國王沒穿衣服而已

國民黨立委陳以信前（17）日在會面美國前參議員陶德（Chris Dodd）的使團，會面中曾談到「台灣年輕人不怕兩岸發生衝突，但大多又不願意當兵」，此番說法引發反彈，更有民進黨人士要求陳以信應該要對年輕人道歉。對此國民黨台北市議員徐巧芯則聲援陳以信，表示「他是國王裡的新衣故事裡的小孩，說出了國王沒穿衣服的事實而已。」





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徐巧芯表示，根據去年10月做的民調顯示，18-19歲族群雖高達96％表示願上戰場，但有87%不願恢復徵兵制。徐強調，民進黨該做的不該是鴕鳥心態、裝作沒這回事，而是應用盡方式鼓勵年輕人當兵，甚至調整政策，要求年輕人不分男女都必須盡國民服兵役的義務，不要以為現在四個月的軍事訓練役就足夠上場應戰，也不要只敢找早已退伍多年的男性來教召以美化數字。





徐巧芯直言，這次前聯邦參議員陶德率團訪台與蔡總統餐敘，期間邱國正部長也在席，外界雖有不少解讀為美方可能想談軍售案，或者送暖給民進黨政府。「但就我的觀察，也可能是給這位新任的國防部長出了一個考題。」





徐巧芯說，民進黨總說台灣要當刺蝟，但不能只有刺蝟的刺（武器），刺蝟本身卻不知道該怎麼應對（國民）。一定要先面對事實，才有辦法制定相對應的策略予以落實。



