搭捷運遊台中　吃喝玩樂「葵花寶典」包你滿意

台中捷運綠線4月25日正式通車，台中市政府觀光旅遊局盤點捷運沿線必遊景點、米其林餐廳及最強在地美食，並結合中市公車路網、iBike路網，規劃三大遊程推薦「搭捷運遊台中」繪製一張集合食、宿、遊、購、娛的捷運綠線地圖，不論是市民或是來台中觀光旅遊的您，絕對是搭捷運遊台中的葵花寶典。





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觀旅局表示，捷運地圖內三大主題遊程分別為：「美食之旅」帶您穿梭巷弄品嘗特色奇趣料理「踏青走走」體驗台中自然生態景致；感受台中百年文化的底蘊，一同「漫遊城中城」，特別推薦幾個不容錯過的熱門景點給大家。











由捷運舊社站轉乘19號公車可到台中人的後花園「大坑風景區」，風景區內有12條各具特色與難度的步道，適合一家大小同遊。全台唯一相思木階梯映襯隨四季遞嬗轉換色彩的植被，雖然攀爬具挑戰度，但登頂看見無與倫比的美景，絕對值得！近期最受歡迎的熱門景點「中央公園」，就在捷運文華高中站附近，佔地約67.34公頃，綠地植被有「台中之肺」的美譽。











另有獨步全球的十二感官互動設施結合於園區之中進行運用，使得園區與一般性的公園截然不同，非常適合在此悠閒度過一個下午，來之前記得清空手機容量，中央公園距離逢甲觀光夜市也很近，拍完美照可直奔夜市大快朵頤。











台中必訪「台中國家歌劇院」，捷運市政府站下車騎乘iBike即可悠遊抵達。由日本建築師伊東豊雄設計，擁有流暢曲線外觀，內部以「美聲涵洞」概念，採用曲牆、孔洞與管狀等獨特的設計，建築造型十分前衛。晚上廣場前則有水舞秀，是眾人拍照打卡的熱門景點。











觀旅局說，捷運美食部分沿文心路有各式美食外，文心崇德站出站的崇徳路上，知名火鍋、牛排步行即可到達。轉個彎，人稱合中「穿在天津、吃在北平」的北平路即在眼前，麵食老店、平價小吃應有盡有。而來到水安宮站，步行可達台中美食一級戰區公益路，日式燒肉、網紅必備的早午餐、各式異國料理不勝枚舉。











想吃夜市？大慶站出站10分鐘便可到「大慶夜市」，來台中觀光，只要沿著中捷綠線，吃喝玩樂一整天包你滿意。