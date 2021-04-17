大魯閣新時代「媽咪萬歲」 首推餐飲滿百送百搶商機

台中百貨業母親節促銷戰如火如荼，大魯閣新時代購物中心壓軸於21日登場，主打餐飲滿百送百，搶攻母親節聚餐商機外，新近引進的日本規模最大二手商品通路「2nd STREET」，網羅近萬款日本設計師及歐美品牌名品，讓媽咪大啖美食，還能開心逛二手國際品牌撿便宜！





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大魯閣新時代店長廖志軒表示，歡慶母親節，21日起至5月9日舉辦的「媽咪萬歲」促銷檔，以邀請女性來新時代當網美為主軸，只要是女性來館加入會員或過卡，就能免費兌換館內最具人氣的「Roller186滑輪場平日1小時體驗券」，同時加贈限量美體小舖、璀莉緹、berji、柏麗塔嘉、艾希尼等5大品牌折價券，還能參加OGAWA雙享足按摩機抽獎，可謂獨寵女性。





▲大魯閣新時代引進日本最大二手商品通路「2nd STREET」，網羅近萬款日本及歐美品牌商品。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.17)

「媽咪萬歲」首12日推出母親節強檔購物促銷，化妝品滿2000元送200元、百貨服飾滿3000元送300元外，看好母親節聚餐商機，首度推出「餐飲滿百送百」優惠，全館美食街、餐廳當日消費滿100元，就送100元購物金，從吃碗拉麵到吃頓大餐，都能賺到下次購物折扣，當日最高回饋1000元。





▲大魯閣新時代「媽咪萬歲」促銷檔，主打餐飲滿百送百，當日最高額送出千元。（圖／業者提供）

趁著母親節檔期開打熱潮，大魯閣新時代引進中部獨家新櫃位「2nd STREET」。在日本擁有700家實體店鋪的2nd STREET，以販售各類精選二手商品廣受歡迎，首度進軍中台灣市場，帶來近萬款二手精選名品，包括服飾、手提包、鞋子和配件等，有來自日本設計師品牌，以及國際流行名品，琳瑯滿目的精選商品，方便媽咪們吃美食逛大街，有吃又能開心大血拼，歡度最充實母親節。



