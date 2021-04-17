獨／蓄積選黨魁能量！連勝文見謝典林家族　挖江啟臣牆角

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雖然目前僅有江啟臣宣布爭取連任，但其他潛在競爭對手，也紛紛私下拜會地方派系、人頭黨員大戶等，盼爭取支持。
連勝文與江啟臣也從盟友轉為可能戰友，連勝文表態考慮自己角逐黨主席，近日除積極拜會黨內大老，修補與前黨副主席郝龍斌的關係，另也與可能對手包括前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜等私下交換意見，保持良好互動。
連勝文日前更與彰化縣議長謝典林會面，爭取支持，挖牆腳意味濃；謝家過去在黨主席補選時大力支持江啟臣，才讓江啟臣在彰化縣的得票大贏對手黨副主席郝龍斌。
江啟臣也不是省油的燈，江啟臣日前也透過謝典林安排，與謝典林父母謝新隆與前立委鄭汝芬會面，只不過，據了解，謝家支持江啟臣的態度已經鬆動，無論謝家保持中立，或是改挺其他人，勢必衝擊江啟臣的連任之路。
江啟臣近日也積極走訪朱立倫的大本營桃園，與桃園議長邱奕勝吃飯，以及與許多前立委碰面，拔樁意味濃，另外，據了解，江啟臣也曾透過中常委與前立委羅淑雷碰面，希望爭取台北市黨員的支持。
前新北市長朱立倫日前公益之旅第一站，就走訪台東，與前台東縣長吳俊立會面，日後也PO出合照，秀出政治實力。
國民黨主席選舉細則預計在5月5日在中常會通過，6月初辦理登記、領表，屆時檯面下競爭將轉為檯面上的對決。