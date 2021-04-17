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獨／蓄積選黨魁能量！連勝文見謝典林家族　挖江啟臣牆角

記者余祥／台北報導

2021-04-17 14:00:00

連勝文
▲國民黨智庫副董事長連勝文（右）日前拜會彰化縣議長謝典林（中），被視為是在挖黨主席江啟臣牆角。（圖／取自連勝文臉書）
國民黨主席7月改選，雖目前僅有黨主席江啟臣爭取連任，但檯面下已是暗潮洶湧，據了解，國民黨智庫副董事長連勝文積極評估參選，除拜會黨內大老之外，日前也與彰化縣議長謝典林會面，盼爭取彰化謝家的支持。特別的是，謝家在日前黨主席補選時，力挺江啟臣，連勝文此舉挖牆腳意味濃，若謝家立場真的鬆動，將衝擊江啟臣的連任之路。

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國民黨主席選舉為黨內封閉式選舉，由黨員選出，因此，掌握龐大票源的黃復興黨部以及地方山頭的人頭黨員大戶對黨內選舉仍有不小影響力。

雖然目前僅有江啟臣宣布爭取連任，但其他潛在競爭對手，也紛紛私下拜會地方派系、人頭黨員大戶等，盼爭取支持。

連勝文與江啟臣也從盟友轉為可能戰友，連勝文表態考慮自己角逐黨主席，近日除積極拜會黨內大老，修補與前黨副主席郝龍斌的關係，另也與可能對手包括前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜等私下交換意見，保持良好互動。

連勝文日前更與彰化縣議長謝典林會面，爭取支持，挖牆腳意味濃；謝家過去在黨主席補選時大力支持江啟臣，才讓江啟臣在彰化縣的得票大贏對手黨副主席郝龍斌。

江啟臣也不是省油的燈，江啟臣日前也透過謝典林安排，與謝典林父母謝新隆與前立委鄭汝芬會面，只不過，據了解，謝家支持江啟臣的態度已經鬆動，無論謝家保持中立，或是改挺其他人，勢必衝擊江啟臣的連任之路。

江啟臣近日也積極走訪朱立倫的大本營桃園，與桃園議長邱奕勝吃飯，以及與許多前立委碰面，拔樁意味濃，另外，據了解，江啟臣也曾透過中常委與前立委羅淑雷碰面，希望爭取台北市黨員的支持。

前新北市長朱立倫日前公益之旅第一站，就走訪台東，與前台東縣長吳俊立會面，日後也PO出合照，秀出政治實力。

國民黨主席選舉細則預計在5月5日在中常會通過，6月初辦理登記、領表，屆時檯面下競爭將轉為檯面上的對決。

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