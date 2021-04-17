大姑誤觸跳鍾馗禁忌 孫翠鳳揭悲痛後果：1年內4家人過世
記者吳雨婕/綜合報導
2021-04-17 12:19:09
資深藝人孫翠鳳與女兒陳昭賢日前上YouTube分享真實故事，提到公公以前帶著劇團跳鍾馗時，因為誤觸禁忌，導致在1年內家裡有4個家人過世，驚悚經歷讓她現在回想起來仍害怕不已。
孫翠鳳在影片中提到，有一次明華園去比較陰的地方表演，因此決定要跳鍾馗除煞，而跳鍾馗有許多禁忌：「跳的人開始勾臉時，任何人不得靠近；不能叫演員的名字；演員勾臉後不能講話，臉妝卸掉才能講話。」不過就在這次公公在勾臉鍾馗妝時，來探班的大姑太開心，大家忘了禁忌，她喊了公公一聲「阿爸」，公公也回應「妳來了喔」，之後不僅讓跳鍾馗的時候不順利，就連大姑也在一個月之內，因為盲腸炎開了4次刀，之後不幸過世，最後家族一年內就走了4個人。
而孫翠鳳的公公哀痛之餘，趕緊找教他跳鍾馗的道士老師化解劫數，對方只警告他「年底前會再走一個」，公公因此回去劇團耳提面命，要劇團的人小心一點，希望能躲過這次的劫難，好不容易熬到除夕，當天卻突然出現軍機迫降在戲院上頭，所有劇團的人都因為巨大的聲響嚇到，然後便聽到二嫂的慘叫，原來是她剛出生的兒子，因為迫降的聲響過大，受到驚嚇離世。