美日聯合聲明首提台灣 總統府：北京應共同維持台海穩定
記者胡宥心／台北報導
2021-04-17 12:20:48
美國總統拜登與日本首相菅義偉在峰會後發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，並對中國採取經濟與其他形式脅迫行為等不符國際秩序的活動表達關切。這是52年來美日聯合聲明首度提到台灣。總統府發言人張惇涵表示，樂見美、日政府對台海穩定的重視，也對印太地區穩定有幫助。
張惇涵今（17）日表示，這是繼3月「美日安全諮商會議」後，美日雙方再次強調台海和平穩定的重要性，我國政府欣見美國及日本政府對於台海和平穩定的重視，並表達感謝與肯定之意，相信這對於印太區域的和平穩定有正面助益。
張惇涵指出，台海的和平穩定，已經從兩岸關係的範疇，提升至印太區域，甚至已經成為全球的焦點。期盼北京當局，應善盡其兩岸和區域一員的責任，共同為台海及區域間的安全與福祉做出正面貢獻。
張惇涵表示，如蔡英文總統所多次強調的，台灣一貫的立場是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。而台灣、美國、日本，皆是共享自由、民主、人權的理念，並且在區域安全與繁榮有一致利益。台灣會堅定捍衛民主的制度、守護共享的普世價值，與美國、日本等理念相近國家，在既有的良好合作基礎上，持續深化合作夥伴關係，共同為維護印太地區和平穩定與繁榮發展，貢獻最大的努力。