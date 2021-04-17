人在中國卻「視訊」會韓正　美特使遭疑變相吃閉門羹

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韓正也指出，中國身為世界上最大的發展中國家，美國身為全球最大的發達國家，在應對氣候變遷上有很多共同利益，中方重視與美國展開對話合作，也歡迎美國重返、維護《巴黎協定》，承擔起應盡責任，做出應有貢獻，與中國發揮各自優勢，保持對話合作，也與各界一同推進落實《巴黎協定》。
凱瑞則在會談中回覆韓正，應對氣候變化這一全球性挑戰，美中合作至關重要；中方為應對氣候變化做出了巨大努力，美方也願與中方加強溝通，深化合作，加緊落實《巴黎協定》目標，共同為應對氣候變化危機做出更大貢獻。
在2人會談前，曾有消息指出凱瑞或許會與中國外交部長王毅、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪等人會面，但最後並沒有實現，而是由韓正與凱瑞會談；而且透過視訊的方式，也讓外界質疑是讓凱瑞變相吃閉門羹。
目前中國還沒有表態，是否將參加下週由美國總統拜登(Joe Biden)發起的氣候峰會，但中國國家主席習近平16日卻先一步與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、德國總理梅克爾(Angela Merkel)舉行視訊峰會，討論氣候問題；有法國媒體因此分析，中國此舉意在拉攏歐盟、讓拜登難堪，以回應美國對台灣、香港、新疆等議題的干預，還有至今仍未撤銷川普時期對中國的制裁。