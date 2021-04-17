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人在中國卻「視訊」會韓正　美特使遭疑變相吃閉門羹

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-17 12:29:24

▲中共中央政治局常委、中國國務院副總理韓正，16日在北京通過視訊方式，會見赴中國訪問的美國總統氣候特使凱瑞。 （圖／翻攝自新華社）
▲中共中央政治局常委、中國國務院副總理韓正，16日在北京通過視訊方式，會見赴中國訪問的美國總統氣候特使凱瑞。 （圖／翻攝自新華社）
美國氣候變遷總統特使凱瑞(John Kerry)14日抵達中國進行訪問，並將於今(17日)結束行程返美，根據中國官媒報導，中共中央政治局常委、中國國務院副總理韓正已於16日在北京，透過視訊與凱瑞會晤，不過由於凱瑞人就在中國，韓正卻以視訊方式接見凱瑞，也被認為是中方讓凱瑞碰軟釘子、變相吃閉門羹。

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根據中國官媒《新華社》16日晚間報導，韓正在視訊會議中對凱瑞表示，中國應對氣候變化，態度是堅決的、行動是有力的，是全球生態文明建設的重要參與者、貢獻者、引領者。去年中國國家主席習近平宣布，中國要力爭於2030年前二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和，以及提高國家自主貢獻力度的新舉措，這些目標中國都會腳踏實地實現。

韓正也指出，中國身為世界上最大的發展中國家，美國身為全球最大的發達國家，在應對氣候變遷上有很多共同利益，中方重視與美國展開對話合作，也歡迎美國重返、維護《巴黎協定》，承擔起應盡責任，做出應有貢獻，與中國發揮各自優勢，保持對話合作，也與各界一同推進落實《巴黎協定》。

凱瑞則在會談中回覆韓正，應對氣候變化這一全球性挑戰，美中合作至關重要；中方為應對氣候變化做出了巨大努力，美方也願與中方加強溝通，深化合作，加緊落實《巴黎協定》目標，共同為應對氣候變化危機做出更大貢獻。

▲凱瑞人在中國，卻以視訊的方式與韓正會談。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲凱瑞人在中國，卻以視訊的方式與韓正會談。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
在2人會談前，曾有消息指出凱瑞或許會與中國外交部長王毅、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪等人會面，但最後並沒有實現，而是由韓正與凱瑞會談；而且透過視訊的方式，也讓外界質疑是讓凱瑞變相吃閉門羹。

目前中國還沒有表態，是否將參加下週由美國總統拜登(Joe Biden)發起的氣候峰會，但中國國家主席習近平16日卻先一步與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、德國總理梅克爾(Angela Merkel)舉行視訊峰會，討論氣候問題；有法國媒體因此分析，中國此舉意在拉攏歐盟、讓拜登難堪，以回應美國對台灣、香港、新疆等議題的干預，還有至今仍未撤銷川普時期對中國的制裁。

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