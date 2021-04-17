美日峰會鎖定中國　北京學者：中日關係恐漸惡化

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美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相菅義偉於美東時間16日在白宮舉行峰會。根據白宮公布的聯合聲明內容，雙方強調台海和平穩定的重要性，並對中國採取經濟與其他形式脅迫行為等不符國際秩序的活動表達關切。
北京大學國際關係學院副教授節大磊17日上午接受中央社記者訪問時分析，日本近期對中國態度的變化是美日「同盟政治」作用。
他指出，本來近年中日關係逐漸改善，但3月的美日外長、防長2＋2觸及台海、香港、新疆、西藏等議題，已令中國不滿；如今，日本又宣布將排放福島核廢水入海，美日峰會更聚焦應對中國，聯合聲明甚至是52年來首提台灣，勢必令北京不滿。
因此，節大磊認為，「中日關係感覺正往『惡化』的進程中」。
這次美日峰會的聯合聲明指出，美國和日本體認與中國坦誠對話的重要性，重申兩國有意直接表達關切事項，並認知需要在具有共同利益的領域與中國合作。
節大磊則認為，中美之間如今仍缺乏機制化對話管道，且拜登政府更傾向「結果為導向對話」，因此，中美之間短期內還難有交集。
他也提到，雖然中美在氣候變遷等全球化議題有所合作，現階段可以說是「競合併行」，但長期來看，競爭與摩擦的負面因素仍可能影響合作，在缺乏溝通下，「競合併行」局面若要持續是有困難的。
節大磊指出，雖然美國近期頻頻尋求盟友共同應對中國，但從法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）昨天與中國國家主席習近平視訊談話強調歐中合作可以看出，美國的盟友仍強調戰略自主。
此外，白宮日前宣布邀請韓國總統文在寅於5月下旬訪美。節大磊認為，對於台灣議題，日韓感受不同，日本感受更強一些，因此文在寅屆時對中反應勢必會較菅義偉緩和。（編輯：周慧盈）1100417