NASA載人登月艙29億美元合約　獎落SpaceX

在這場競爭中，SpaceX擊敗的對手包括企業家貝佐斯（Jeff Bezos）的藍源公司（Blue Origin），以及應用科學與資訊科技公司Dynetics。
SpaceX獨自投標，藍源公司則與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）、諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Corp）、Draper公司合作投標。Dynetics是萊多斯控股公司（Leidos Holdings Inc）的子公司。
根據財經雜誌「富比世」（Forbes）截至今年4月6日的資料，貝佐斯和馬斯克（Elon Musk）的財富分居全球第1、2位，兩人在太空探索領域也要互較高下。
NASA宣布消息後，馬斯克推文寫道：「NASA說了算！」
SpaceX也在推特上表示：「我們懷著謙卑的心，協助@NASA阿提米絲計畫（@NASAArtemis）進入人類太空探索的新時代。」
NASA原本預計於本月底前，在這場月球登陸艙合約的角逐中挑出兩家企業，最後卻只選了SpaceX，這將讓NASA與這家公司之間進一步深化合作。
路透社報導，這份合約攸關第一艘商用載人登陸艙，是NASA「阿提米絲」（Artemis）登月計畫的一部分。NASA表示，這艘登陸艙將載運兩名美國太空人降落在月球表面。
NASA代理署長朱爾契克（Steve Jurczyk）在視訊會議中說：「我們應盡快完成下一次登月。如果他們取得重大進展，我們2024年就有機會。」
NASA表示，太空探索科技公司的「星艦」（Starship）載人火箭包含一個寬敞座艙和兩個供太空人月球漫步的氣室裝置（airlocks），整支火箭的構造是要作為可重複使用的發射及著陸系統，且設計成適用月球、火星及太空中的其他地點。
美國於1969年到1972年之間，在阿波羅（Apollo）計畫下，送數名太空人登陸月球。而這次的阿提米絲計畫，NASA準備拉長任務時間，為有朝一日登陸火星做準備。NASA如今在太空探索上，非常依賴私人企業。
NASA人類登陸系統計畫（Human Landing SystemProgram）經理華森-摩根（Lisa Watson-Morgan）對媒體表示，NASA會要求SpaceX，在登月太空人啟程之前，先進行登陸艙測試飛行。
NASA昨天表示，將使用SpaceX的火箭，於本月22日送太空人前往國際太空站（ISS）。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1100417