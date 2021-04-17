麻吉故事家下鄉巡迴　說故事、設計繪本傳遞生命教育

「那我們來動手打造自己的夢幻小屋吧！」Apple mama手上拿著繪本，生動的說著阿吉和小萬的故事，台下小朋友聽得津津有味，萬吉建設機構「麻吉故事家巡迴活動」，由說故事老師、晨光劇團一同合作下鄉巡迴說故事；更編撰「麻吉故事家-夢幻小屋動手做」兒童繪本，把歡樂和生命教育帶給屏東的孩子。





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萬吉建設機構在地經營，回饋社會公益更重視兒童教育，2014年與屏東縣政府文化處合作漂書站活動募集3500本圖書，並持續在屏東鄉鎮圖書館舉辦說故事活動，從3月起更展開「麻吉故事家巡迴活動」。





▲「麻吉故事家巡迴活動」，由說故事老師、晨光劇團一同合作下鄉巡迴說故事。（圖／萬吉建設提供）

屏東縣文化處也大力支持，將協助把限量500本的兒童繪本送至每個鄉鎮的圖書館，未來在屏東33個鄉鎮圖書館都能看到「麻吉故事家-夢幻小屋動手做」這本故事書。





此外，萬吉建設機構也與屏東知名「晨光劇團」合作，不僅是用口述方式說故事，更用生動的話劇表演來呈現故事內容，為了增加故事的教育意涵，設計「課後學習單」協助學童可以與家長一同分享聽故事的感想。目前已規劃30個場次，並持續邀約各級學校、幼兒園安排捐書儀式與說故事的時間，期待能和更多人分享。





董事長賴彥良表示，「麻吉故事家巡迴活動」是集合大家的力量與智慧一同完成的，期待透過這本故事書不僅能帶給孩子歡樂，更能傳達生命教育的意義。



