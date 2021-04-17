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鳳山高中出現上百黑衣人靜坐　校慶開放校方、學生沒共識

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-04-17 14:12:19｜2021-04-17 14:19:00

上百名鳳山高中學生今（17）日上午身穿黑衣、帶黑口罩，在操場靜坐抗議，表達不滿。（圖／翻攝自鳳山高中學生會IG）
▲上百名鳳山高中學生今（17）日上午身穿黑衣、帶黑口罩，在操場靜坐抗議，表達不滿。（圖／翻攝自鳳山高中學生會IG）
國立鳳山高中今（17）日舉辦82周年的校慶園遊會，師生卻開心不起來，現場出現上百名學生身穿黑衣、戴黑口罩，在今日上午8點半至9點靜坐抗議，學生會指出，先前已經針對園遊會是否對外開放舉行過投票，「對外開放」勝出，但校方回應防疫考量不開放，讓學生痛批校方漠視民主制度，高雄學生民主聯盟也表態聲援學生。

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高雄學生民主聯盟指出，經聯繫鳳山高中學生會與共同主辦園遊會的大傳社了解爭議過程，學生會方面依據投票結果提出相對應方案，卻都遭校方以「窒礙難行」為由反駁，且經學生致電衛生局詢問後，發現與學務主任說法有相當大的理解差異。

直到4月15日，鳳中學生會與大傳社準備資料與學務主任對談，學務主任卻提出三點要求，達成才能進行溝通，其間學務主任提到：「現在開始防疫事項請由衛生組長跟你們互動」，最後更就學生將談話內容（談話為公開）錄音一事，向學生施壓：「我如果保留法律追訴權，你覺得如何？」，引發學生們的不滿。

▲高雄學生民主聯盟表態全力支持鳳山高中學生。（圖／翻攝自高雄學生民主聯盟臉書）
▲高雄學生民主聯盟表態全力支持鳳山高中學生。（圖／翻攝自高雄學生民主聯盟臉書）
對此，鳳中學生會及大傳社則共同出三點訴求：一、立場公正，資訊對等；二、理性溝通，正視民主；三、要談話，不施壓；對此，高雄學生民主聯盟表態全力支持鳳山高中學生面對自己的權利受損，願意挺身而出向校方提出訴求，聯盟也強烈呼籲鳳山高中校方出面與學生解釋事情真實情況，並建立校方與學生良好溝通平台，也勿對勇敢站出來捍衛自身權利的學生秋後算帳，以確保學生表達意見的權利，並強調要尊重學生的表意權及自由權，不要小看學生的力量，因為學生的力量，是無法想像的。

因「保留法律追訴權」引發學生不滿，鳳山高中學務主任蔡宜家今日則指出，只是提醒學生訪談應有的尊重，並不是真的要採取法律行動；校長羅金盛則表示，考量到防疫問題，校慶園遊會辦或不辦，還是關起門辦都很為難，將會持續和學生溝通，找到更好的溝通模式。

高雄市教育局則回應指出，鳳山高中校慶活動防疫計畫經函送初審後提報，衛生局給予該校活動一般性的防疫建議，如全程配戴口罩、不要邊走邊吃等，但經該校防疫小組會議決議：不對外開放社區民眾參加；教育局說，該校雖非市府教育局轄管，仍主動聯繫鳳山高中，據此校方已與學生說明學校活動規劃評估過程，學生能初步理解學校想法，並且理性回饋，後續學校將再持續針對學生反映情事，予以尊重說明。

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