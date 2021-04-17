民眾黨為收黨費開臨時黨代表大會　竟因人數不足差點流會

由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，今（17）日下午1點在台北車站前的凱薩飯店，舉辦第一次臨時黨代表大會，為的就是要通過有關繳交黨費、地方組織相關章程修訂。不過黨代表們出席狀況相當冷清，歷經延會30分鐘後，原本要由發言人張清俊轉述「流會」，但黨內高層決定再等一下，最後終於在1點40分順利召開。





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身兼黨主席的台北市長柯文哲，也在會議前接受媒體訪問。由於現場黨代表人數稀稀落落，現場媒體詢文柯文哲是否會擔心流會？對此柯文哲仍相當有把握，表示應該能過半達到開會人數，並強調「已經特別選一個交通方便的地方了」。





由於這次召開臨時黨代表大會，原因在於修改黨章內有關收取黨費及地方組織規範，外界也好奇是否因未繳黨費的議題，讓黨代表們不願意來開會？對此柯文哲表示，雖然以前說不繳黨費，但去年八月黨員大會後，就有很多人主張應該繳黨費，黨運作要錢，不可能不食人間煙火，而內政部則通知收黨費要改黨章，要完成法律程序，所以才利用今天這個機會。





由於台灣民眾黨一共有111位黨代表，按照規定需要有過半的56人出席，才能達到法定人數。不過直到下午1點30分，都未達到法定人數，直到推遲會議將近40分鐘後，才達到法定出席人數，最後也在56名黨代表舉手通過的情況下，通過了黨章相關修訂。



