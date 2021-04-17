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美日峰會直踩敏感神經　北京跳腳：搞小圈子、會捍衛主權

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-17 14:40:47

▲日本首相菅義偉與美國總統拜登，當地時間16日在白宮舉行首次會談，並發表聯合聲明，內容讓北京氣炸跳腳。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相菅義偉與美國總統拜登，當地時間16日在白宮舉行首次會談，並發表聯合聲明，內容讓北京氣炸跳腳。（圖／美聯社／達志影像）
日本首相菅義偉與美國總統拜登(Joe Biden)，當地時間16日下午在白宮舉行首次會談，並於會後發表聯合聲明，為1969年以來，美日聯合發表文件首次提到台灣，菅義偉並在記者會上表示對台海穩定的關切，並聲稱將與美國共同應對來自中國的挑戰，以及在東海、南海及朝鮮半島等問題合作，確保印太地區的自由開放。對此中國駐美國大使館發表聲明，痛斥美日干涉中國內政，假借自由開放之名，在亞太地區搞分裂和小圈子。

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根據中國駐美國大使館聲明，台灣、香港和涉疆問題是中國的內政，東海、南海涉及中國領土主權和海洋權益，這些問題關乎中國的根本利益，不容干涉，對美日聯合聲明之相關言論表示強烈不滿、堅決反對，也將繼續堅定地捍衛國家主權、安全及發展利益。

中方的聲明也批評美國和日本，言論完全超出正常發展雙邊關係的範疇，損害第三方利益，損害地區國家相互理解與信任，也損害了亞太和平與穩定；明明就是企圖在亞太地區搞分裂、搞針對別國的「小圈子」，卻還冠上「自由開放」的名義，實在是莫大的諷刺。

中國也警告，美日的行為是「圖謀逆時代潮流而動，拂地區國家民心而行」，以損人做為出發點，結果必然是害己。

至於日本政府日前決定，2年後將開始排放福島核廢水入海洋一事，雖然遭受中國、南韓等鄰國的強烈反對，但美國卻表達支持，對此中國也於該聲明中再次重申，美國和日本，口口聲聲說要應對亞太地區的各種挑戰，但日本卻單方面決定要把福島核廢水排入海洋，極其不負責任，而美國的縱容態度也同樣不可取，強烈呼籲美日，若還顧及人類共有的海洋環境、地區國家人民的健康安全，就應該慎重對待核廢水處置問題。

 

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