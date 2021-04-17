開放更多醫院自費接種疫苗？莊人祥：更難湊人數

而今日指揮中心發言人莊人祥補充說明，如果有符合資格的外商公司人員想要團體預約接種，也可以自行向這31家醫院聯繫，他們也鼓勵這種方式。至於有沒有考慮擴大自費接種的醫院家數？莊人祥則說，目前因為部分民眾還在觀望，也受不良事件影響，坦言「現在如果開更多點，可能更會產生無法湊齊人數接種的問題」。
莊人祥也表示，沒有一定要湊齊10人才能開一瓶疫苗接種，會後指揮中心補充說明：如果醫院當天只開一瓶，至少要有8人接種，如果為當天的最後一瓶，則至少要有6人接種。而統計到現在，目前預約還未滿！
至於施打疫苗順位中，奧、亞運培訓隊及單項運動賽事選手都在清單內，許多選手已經陸續施打，但台灣羽球球后戴資穎則表示，在了解到注射疫苗後的症狀及副作用後，透露「因個人因素選擇不接種疫苗」。外界關心相關選手的施打狀況，莊人祥僅指出，目前總共212人施打，「這些也是他們自己自願接種的。」
下周三開始，指揮中心將提供疫苗供第四順位民眾自費施打，但因施打意願不如預期，媒體詢問指揮中心有沒有考慮將其他第五、第六順位提前列入施打排程。為此，莊人祥表示一直都有在評估中，都要看後續施打狀況來做調整。
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