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閩歌客舞原音揚　母語嘉年華熱鬧登場

記者黃正忠／屏東報導

2021-04-17 17:54:14

閩歌客舞原音揚　母語嘉年華熱鬧登場
▲屏東縣政府近年來持續推動母語向下紮根活動，為了鼓勵大家說母語，17日在青年學院(孫立人行館)舉辦「閩歌客舞原音揚」母語嘉年華活動。（圖／屏東縣政府提供, 2021.04.17）
屏東縣政府近年來持續推動母語向下紮根活動，為了鼓勵大家說母語，17日在青年學院(孫立人行館)舉辦「閩歌客舞原音揚」母語嘉年華活動，現場規劃闖關遊戲、母語動態表演，還有母語說童書繪本，吸引許多家長帶著小朋友參加，縣長潘孟安與立委周春米也到場與民眾同樂，大人小孩沈浸在母語流動的氛圍裡，感受說母語的歡樂。

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▲縣長潘孟安強調，縣府近年推動母語向下紮根，不僅從幼兒園沈浸式教學，各國小也依不同族群編彙閩客透過老師的輔導教學。（圖／屏東縣政府提供,
▲縣長潘孟安強調，縣府近年推動母語向下紮根，不僅從幼兒園沈浸式教學，各國小也依不同族群編彙閩客透過老師的輔導教學。（圖／屏東縣政府提供, 2021.04.17）
潘孟安表示，屏東就像台灣的縮影，融合不同群族，每個族群都有各自的語言文化，尊重、發揚母語是政府應該有的具體作為，屏東縣在本土教育除了推動學生與教師語言認證學習，在整體方案計畫上更有社區踏查記錄、阿猴城戲劇比賽、家鄉繪本創作等，就是要讓大家認識自己的土地、文化，傳承母語並延續保存。

潘孟安強調，縣府近年推動母語向下紮根，不僅從幼兒園沈浸式教學，各國小也依不同族群編彙閩客、原住民語的繪本、課本，透過老師的輔導教學，傳承自己的母語，甚至鼓勵每個小朋友在家裡都能說母語，奠定語言文化傳承的根基。

教育處指出，母語嘉年華活動是縣府推動母語政策展現成果的時刻，活動規劃3大主軸，包括「母語闖關遊戲」、「母語動態表演」、「母語說童書繪本」讓孩子沉浸在歡樂的母語環境，大人也能找回自己的母語。

▲屏東縣在本土教育除了推動學生與教師語言認證學習，家鄉繪本創作就是要讓大家認識自己的土地、文化，傳承母語並延續保存。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣在本土教育除了推動學生與教師語言認證學習，家鄉繪本創作就是要讓大家認識自己的土地、文化，傳承母語並延續保存。（圖／屏東縣政府提供, 2021.04.17）
「母語說童書繪本」是活動新亮點，由屏東縣本土語輔導團校長及老師輪番上陣，擇定不同繪本，有台灣民間故事、翻譯作品，還有用本土語言書寫的故事書，用自己的母語說故事，並用母語和學童互動問答，營造說母語的機會。

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