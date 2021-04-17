峮峮31歲生日小鬼不在身邊 吐心聲：還沒辦法迎接新戀情
記者李薇/綜合報導
2021-04-17 18:09:43｜2021-04-17 19:13:45
中信兄弟啦啦隊女神峮峮，即將在本月19日迎來31歲生日，日前她所發售的《一見峮心》中文版寫真集在台灣創下再版4刷的驚人銷量，在日本推出日文版寫真集後同樣獲得廣大粉絲支持，今（17日）在台北光點珈琲時光舉辦日文寫真集簽名會，為了一睹女神的風采，現場聚集眾多粉絲。現場峮峮被問及男友黃鴻升，她坦言還沒辦法投入下一段戀情，但未來如果準備好的話，會大方宣布消息。
生日將近，峮峮透露自己一直以來都走「佛系」慶生，因為覺得唱生日歌很尷尬，去年生日時有小鬼的陪伴，對方也會幫她小小慶祝，碰到生日時刻肯定也會特別想念，對此峮峮堅強地表示，小鬼活在所有朋友的心中，不管是家中、工作時，任何時刻都會想起他，「最近因為主持的關係也接受滿多訪問，大家還是會關心這件事、很關心我的狀態，但我自己是覺得他已經去很好的地方，所以也希望大家不要再打擾他。」 活動現場，主辦單位也準備端上蛋糕為峮峮慶生，她特別許下願望，希望能獲得一台烘衣機，因為自己常常不在台北工作，有了烘衣機就可以快速烘乾衣服，再來希望疫情過後能快點出國，接受訪問時，她也表示最希望可以在疫情過後去埃及，並分享今年生日沒有刻意排開工作，會與好友們聚餐，也會和啦啦隊隊員練習。 峮峮好友李佳穎也喬裝扮演「頭號粉絲」現身簽名會，兩人開心地合照，氣氛相當歡樂。目前峮峮全心投入工作中，透露將開設YouTube頻道，與日本粉絲互動外，還要忙著啦啦隊練舞，並剛接下綜藝節目《飢餓遊戲》女主持人，未來會有更多機會與大家見面。