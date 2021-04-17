峮峮31歲生日小鬼不在身邊　吐心聲：還沒辦法迎接新戀情

中信兄弟啦啦隊女神峮峮，即將在本月19日迎來31歲生日，日前她所發售的《一見峮心》中文版寫真集在台灣創下再版4刷的驚人銷量，在日本推出日文版寫真集後同樣獲得廣大粉絲支持，今（17日）在台北光點珈琲時光舉辦日文寫真集簽名會，為了一睹女神的風采，現場聚集眾多粉絲。現場峮峮被問及男友黃鴻升，她坦言還沒辦法投入下一段戀情，但未來如果準備好的話，會大方宣布消息。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峮峮19日即將迎來31歲生日，主辦方獻上生日蛋糕與粉絲一同慶生。（圖／記者葉政勳攝）

× ▲峮峮19日即將迎來31歲生日，主辦方獻上生日蛋糕與粉絲一同慶生。（圖／記者葉政勳攝）

▲峮峮穿著一襲白色連身洋裝現身，相當漂亮。（圖／記者葉政勳攝）

× ▲峮峮穿著一襲白色連身洋裝現身，相當漂亮。（圖／記者葉政勳攝）

▲李佳穎以「頭號粉絲」特別現身峮峮的日文寫真集簽名會。（圖／記者葉政勳攝）