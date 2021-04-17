唐綺陽剖析！《當男人戀愛時》摩羯男追金牛女追求守則曝
記者李薇/綜合報導
2021-04-17 19:43:17｜2021-04-17 21:20:50
台式浪漫電影《當男人戀愛時》，16日正式宣布票房已突破2億，並接連拿下多天全台影院的票房冠軍，話題和討論度更是持續不斷，日前導演殷振豪出席記者會時，透露劇中角色設定是許瑋甯飾演的浩婷為金牛座，邱澤飾演的阿成則是摩羯座，當摩羯男遇金牛女的星座組合，引起廣大網友們的討論，對此，唐綺陽也特別分析這對組合。
關於摩羯男喜歡你的表現，首先唐綺陽分析，摩羯男不太可能真的主動，但又很想靠近你，因此會在社群網站上翻看你過去的文章，表示對你感到有興趣，這時千萬要主動回擊，不要單純的認為只是在看你的過去，或者是他開始跟你裝熟，那表示摩羯男是對你非常有興趣。至於花心，其實摩羯座是個很清楚自己在做什麼且有原則的人，因此不是真的花心只是對人太大方以至於界線模糊。 最重要的「獵摩守則」，要讓摩羯座感到舒服但要有點難度，最好和摩羯座在一起的對象要保有自己的個性與想法，這樣在他心裡就會非常加分，最重要摩羯座心裡想要的就是「人生的伴侶」，需清楚他需要的什麼，更提及挑選摩羯當男友，最好挑年紀大的，因為個性更加圓融，也更懂如何收放他的魅力。 提到很難談戀愛的星座，唐綺陽表示金牛女往往榜上有名，原因是因為金牛女長得很漂亮但缺乏女人味，有話直說、勇於反駁對方意見的甚至有點難聊天的個性，往往嚇跑對方，加上個性太低調難以吸引目光，因此她建議先別急著拒絕，可以試著聊天表現出想要桃花的樣子。至於要如何闖進金牛座的內心，唐綺陽表示要有才華且有肩膀，最重要的是不可以「油條」，至於經濟方面金牛座不在意金錢，只看感覺，但絕不能小氣否則很扣分，最後唐綺陽特別提醒金牛座，要尊重彼此、不要固執且容許對方改變你，也願意為了對方改變自己，才會讓關係更圓滿。