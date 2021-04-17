唐綺陽剖析！《當男人戀愛時》摩羯男追金牛女追求守則曝

台式浪漫電影《當男人戀愛時》，16日正式宣布票房已突破2億，並接連拿下多天全台影院的票房冠軍，話題和討論度更是持續不斷，日前導演殷振豪出席記者會時，透露劇中角色設定是許瑋甯飾演的浩婷為金牛座，邱澤飾演的阿成則是摩羯座，當摩羯男遇金牛女的星座組合，引起廣大網友們的討論，對此，唐綺陽也特別分析這對組合。





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▲《當男人戀愛時》被封為台式新浪漫愛情電影。（圖／金盞花大影業提供）

× ▲《當男人戀愛時》被封為台式新浪漫愛情電影。（圖／金盞花大影業提供）

▲唐綺陽表示摩羯座是一個非常好心的人，對朋友也有求必應。（圖／VOGUE Taiwan YouTube）

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▲唐綺陽給金牛女3個小建議，更容易能夠有桃花。（圖／VOGUE Taiwan YouTube）