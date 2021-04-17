中科園區24家標竿廠商聯合徵才 媒合率近6成

由台中市政府舉辦的「2021牛轉薪機 犇向科技新時代」廠商聯合徵才活動，今日在中科管理局登場，包括台灣美光、友達光電、矽品精密及橋椿金屬等24知名科技廠參加，吸引近千人次投遞履歷，媒合率近6成。因應畢業季，5月起陸續舉辦多場徵才活動。





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台中市政府勞工局長張大春表示，市長盧秀燕重視市民就業問題，除就業服務外，更提供勞工良好的就業環境及勞動條件，鼓勵廠商提升薪資水準，以合盈光電為例，就釋出薪資高達13.7萬研發處長職缺。張大春感謝在地企業提供高薪招募人才，「用在地、最給力」，鼓勵企業多多進用台中在地人才。





▲合盈光電釋出高薪職缺，吸引大批應徵者上門。（圖／勞工局提供）

中科管理局長許茂新指出，疫情期間，遠距商機、5G及高效能運算等國內外訂單加持下，園區廠商確有強勁徵才需求，職缺數較去年翻倍成長，顯見廠商求才若渴，急需優質勞動力加入，感謝台中市政府與中科管理局攜手合作徵才，祝福求職者尋得好工作，廠商找到好人才。





台中市就業服務處表示，活動共計網羅24家標竿廠商參加徵才，提供超過1,400個職缺，創新與企業洽談近百個實習職缺，期望透過此次活動，讓在學青年有機會提早進入職場學習，未來可畢業即就業並縮短求職等待期，除了強化市府服務團隊深耕校園，落實市長「青秀台中」的政見外，也為徵才活動注入一股全新的活力。





就業服務處指出，民眾可就近洽詢市府各就業服務據點，辦理求職登記並詢問相關職缺，未來預計於5月22日將在大甲致用高中舉辦「畢業即就業，夢想起飛」徵才活動；7月3日於豐原陽明市政大樓舉辦「跨領域綜合業」聯合徵才；以及8月2日在南屯區公所即將規劃「高薪職缺」徵才活動，歡迎求職朋友踴躍參加。相關活動資訊，歡迎至台中市就業服務處官網(https://www.eso.taichung.gov.tw/ )或台中就業網(https://takejob.taichung.gov.tw/ )查詢最新職缺及徵才活動訊息。(4/17*8)*勞工局



