驚爆解約內幕！吳宗憲大鬧坣娜演唱會　喊冤沒賣掉周杰倫

坣娜出道

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年於今（17）日在TICC台北國際會議中心，舉辦首場大型演唱會「愛是自由

FREE TO LOVE

」，特別來賓更邀請

Local King吳宗憲，不按牌理出牌的j吳宗憲搭上坣娜，2人一搭一唱，引起全場笑料。吳宗憲還在演唱會自爆當年轉移阿爾發音樂經營權的內幕，喊冤「沒有賣掉周杰倫」。

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坣娜以歌曲《你怎麼可以不愛我》、《奢求》、《抱緊一點》、《傷心邊境》等曲為演唱會揭開序幕。唱完《退路》後，藝人小鐘擔任串場主持人，他驚喜從座位上站起，開始訪問今天來到現場的藝人們「愛是什麼？」問題以他的自問自答開始，他說到：「愛是什麼？愛斯（是）基摩人～」逗得全場大笑，他也訪問到坐在台下當聽眾，身價百億的坣娜富尪薛智偉，被問到「愛是什麼」時，他放閃答到：「坣娜當我的太太就是愛，今天很感動，我這麼多年喜歡的歌，都能在今天聽到。」

▲坣娜出道多年，終於舉辦大型演唱會，老公也甜蜜現身。（圖／記者朱永強攝, 2021.04.17）

唱完《相愛一回》後，坣娜與歌迷打招呼，並表示：「我很少出來見人，一直怕出來嚇人，我都一直習慣默默工作，我不愛往外跑，連工作都低調，我很感謝支持我很久的歌迷。」

咻比嘟嘩

▲吳宗憲（左）在坣娜演唱會上幽默發言逗樂全場。（圖／記者朱永強攝, 2021.04.17）