驚爆解約內幕！吳宗憲大鬧坣娜演唱會 喊冤沒賣掉周杰倫
記者吳雨婕/台北報導
2021-04-17 21:16:30
坣娜出道35年於今（17）日在TICC台北國際會議中心，舉辦首場大型演唱會「愛是自由FREE TO LOVE」，特別來賓更邀請Local King吳宗憲，不按牌理出牌的j吳宗憲搭上坣娜，2人一搭一唱，引起全場笑料。吳宗憲還在演唱會自爆當年轉移阿爾發音樂經營權的內幕，喊冤「沒有賣掉周杰倫」。
坣娜以歌曲《你怎麼可以不愛我》、《奢求》、《抱緊一點》、《傷心邊境》等曲為演唱會揭開序幕。唱完《退路》後，藝人小鐘擔任串場主持人，他驚喜從座位上站起，開始訪問今天來到現場的藝人們「愛是什麼？」問題以他的自問自答開始，他說到：「愛是什麼？愛斯（是）基摩人～」逗得全場大笑，他也訪問到坐在台下當聽眾，身價百億的坣娜富尪薛智偉，被問到「愛是什麼」時，他放閃答到：「坣娜當我的太太就是愛，今天很感動，我這麼多年喜歡的歌，都能在今天聽到。」
唱完《相愛一回》後，坣娜與歌迷打招呼，並表示：「我很少出來見人，一直怕出來嚇人，我都一直習慣默默工作，我不愛往外跑，連工作都低調，我很感謝支持我很久的歌迷。」而在動感歌曲《教我一點點》與《女明星》的組曲後，迎來嘉賓吳宗憲，他出現時手拿「伴手禮」高跟鞋，更當場幫坣娜穿鞋。
吳宗憲自誇：「你們不知道我心中有多少感動！坣娜的演唱會，主辦單位是阿爾發音樂，創辦人寫吳宗憲，這家公司太多作品，康康也是、咻比嘟嘩、周杰倫。」接著他抱怨道：「他們都說吳宗憲把阿爾發賣掉，把周杰倫賣掉，我只是轉移經營權。而且從我賣掉阿爾發，全球的唱片也就開始蕭條了，還好賺了一筆錢啊！」更自爆因為沒有繳稅，被限制出境5次。
吳宗憲話匣子一開便停不下來，還對坣娜說，原本要帶兒子鹿希派來看演唱會，「因為這邊離市政府比較近，警方不讓他過來，警方說他會做炸彈...蔥油餅，還是不要，他現在當老師，他在做槍枝拆解要領。」自虧兒子先前鬧出揚言要炸北市府一事，讓全場觀眾哈哈大笑。